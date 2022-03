Bitdefender anno zero: nuovo antivirus per tempi nuovi

Bitdefender ha annunciato una nuova versione del proprio antivirus gratuito per piattaforma Windows. Ma c’è qualcosa di più in questo taglio del nastro: Bitdefender Antivirus Free for Windows non è soltanto un’evoluzione della versione antecedente, ma è un vero e proprio punto di rottura, una svolta rispetto al passato. Si può tranquillamente parlare di “anno zero” per un software antivirus che già a dicembre aveva annunciato le proprie nuove prospettive e che ora rilascia quella che è una versione definita dal gruppo come “completamente reingegnerizzata”.

Il nuovo Bitdefender

A monte di questo cambio radicale v’è una analisi oggettiva relativa al cambio di contesto che sta abbracciando il mondo della sicurezza online. Tra le righe emerge la sensazione di inadeguatezza del vecchio approccio e la volontà di aggiornare subito l’antivirus per potersi ripresentare rinnovato in ogni suo aspetto. La versione free è soltanto una sorta di “prima linea” necessaria, ma prelude ovviamente alla sempre più chiara necessità di avere a disposizione software premium ( scaricalo qui) che possa offrire una copertura totale, aggiornata, approfondita e mirata sulle minacce che la cybersecurity sta disseminando tra le maglie delle attività online.

Un redesign completo, dunque, che pone la versione “free” e quella “premium” sulla stessa base, ma con servizi ovviamente differenti. Nel mirino ci sono gli ultimi profili di malware segnalatisi in queste settimane, così come exploit, phishing o cryptojacking. Queste le differenze tra la versione gratuita e quella a pagamendo, disponibile in queste prime ore di lancio in offerta speciale:

L’attuale contesto internazionale pone un livello di minacce ben più elevato e l’attenzione al software antivirus in uso è fondamentale. In questo caso la soluzione ha sede in Romania, decisamente al di fuori di quell’influenza russa che potrebbe determinare problemi geopolitici sugli aggiornamenti futuri del software.

Chi cerca una alternativa ad un eventuale antivirus russo in dotazione, insomma, ha ora a disposizione una soluzione in più: Bitdefender si è messo a nuovo e da oggi è a disposizione per il download.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.