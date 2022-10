Il nuovo Fire TV Cube arriva in Italia: eccolo

La terza generazione di Fire TV Cube è arrivata: il dispositivo è disponibile da oggi su Amazon per l’acquisto in Italia. Porta con sé una potenza aumentata del 20% grazie a un processore octa core da 2 GHz (due volte più veloce rispetto a Fire TV Stick 4K Max) con GPU da 800 MHz e pieno supporto alla tecnologia Wi-Fi 6E tri-band.

La terza generazione di Fire TV Cube è qui

Si tratta inoltre dell’unico lettore multimediale per lo streaming della linea con un ingresso HDMI integrato, a cui collegare un decoder via cavo e controllare così la TV con Alexa o con il telecomando vocale incluso. La compatibilità è garantita con tutte le piattaforme: Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay, NOW, DAZN e così via. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Tra le altre specifiche tecniche figurano il supporto al 4K e a tecnologie come Dolby Vision, HDR e Dolby Atmos. Integra 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Le dimensioni sono pari a 86x86x77 millimetri, il peso si attesta a 513 grammi.

Il nuovo Fire TV Cube di Amazon è disponibile al prezzo di 159,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita: se lo ordini subito, sarà a casa tua e collegato al tuo televisore entro sabato.

