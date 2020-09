Il nuovo Google Finance, un consulente finanziario

Al debutto entro breve il nuovo Google Finance. Il servizio è stato completamente rinnovato per svolgere un ruolo paragonato dallo stesso gruppo di Mountain View a quello di un consulente finanziario, semplificando l’accesso alle informazioni più importanti sulle quali basare e gestire i propri investimenti.

Il nuovo Google Finance: come sarà

Il restyling dell’interfaccia interessa sia la versione accessibile da browser desktop sia quella per dispositivi mobile. Il layout è strutturato in modo da aiutare l’utente nella ricerca dei dati riguardanti i titoli di suo interesse, sottoponendo all’attenzione i trend di mercato e le notizie più rilevanti.

Comprendere il contesto è essenziale per prendere decisioni informate a proposito degli investimenti. Per questo rendiamo più semplice trovare e confrontare le informazioni organizzandole in un modo più utile.

Gli utenti avranno modo ad esempio di raggruppare i titoli all’interno di proprie watchlist così da ottenere poi in modo del tutto automatico aggiornamenti, statistiche e notizie. Non mancherà inoltre la possibilità di aggiungere eventi come riunioni e pubblicazioni dei risultati a Calendar.

Tra le altre novità un glossario per conoscere il significato dei termini più utilizzati nell’ambito finanziario.

In programma entro la fine dell’anno l’introduzione di ulteriori novità come un portfolio personalizzabile attraverso il quale monitorare perdite e guadagni giornalieri così da poter intervenire laddove necessario sugli investimenti correggendo il tiro.

Il nuovo Google Finance annunciato oggi da bigG farà il suo debutto negli Stati Uniti entro le prossime settimane. Il post condiviso sul blog ufficiale non lo conferma, ma è lecito attendersi un rollout che arriverà poi a interessare gli altri territori.