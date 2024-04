Credem Link: apri il conto entro il 30/04 per ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon

Il conto corrente online Credem Link offre una soluzione innovativa progettata per semplificare la gestione delle finanze personali. Con un mix di servizi digitali avanzati e l’assistenza di un team di consulenti esperti, sia in filiale sia a distanza, Credem Link si distingue per convenienza e sicurezza.

Vantaggi esclusivi

Promozione speciale: Utilizzando il codice promozionale “CREDEM100” entro il 30 aprile 2024, i nuovi clienti possono ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it. Questo incentivo è valido per acquisti effettuati con la carta di debito associata al conto nei mesi successivi all’apertura: effettuando acquisti per almeno 200€ al mese tra maggio e agosto, si potranno ricevere Buoni Regalo Amazon.it del valore di 25€ ogni mese, fino ad un massimo di 100€.

Canone zero e Carta di Debito inclusa: Credem Link è un conto corrente a canone zero e include una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero il primo anno e dopo 1,5€ al mese, per effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti in Italia e all’estero, anche tramite smartphone. In alternativa, è disponibile la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero, per pagamenti o prelievi in Italia.

Internet Banking e App Mobile: Il servizio di Internet Banking è gratuito e accessibile sia da PC che da smartphone tramite l’App Credem Mobile. Questi strumenti permettono ai clienti di gestire le proprie finanze in modo intuitivo e sicuro, con funzionalità come il pagamento bollettini tramite QR code e la prenotazione di appuntamenti con il consulente.

Apertura facile e veloce: Aprire un conto Credem Link è un processo semplice e veloce, che può essere completato comodamente da casa tramite PC o smartphone. La procedura richiede solo un documento d’identità o l’identità digitale SPID e pochi minuti del tuo tempo.

Sicurezza e supporto

La sicurezza delle operazioni è garantita da moderni sistemi di protezione, inclusi il riconoscimento biometrico per confermare le operazioni e il servizio di Firma Elettronica per l’attivazione del conto. In caso di necessità, i clienti possono accedere al supporto clienti via telefono o WhatsApp, disponibile quasi 24 ore su 24.

