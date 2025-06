NUOVO minimo storico per Logitech MX Anywhere 3S, diventa tuo con 49€

Uno tra i migliori mouse in circolazione. Con Logitech MX Anywhere 3S sulla scrivania hai tutto a portata di mano, letteralmente, e fai affidamento su un prodotto di qualità eccellente. Compatto, senza fili e personalizzabile affinché risponda a tutte le tue esigenze. Se stavi cercando qualcosa del genere, oggi si registra il nuovo minimo storico su Amazon. Collegati e compralo con 49,99 euro invece di 69,99 euro con lo sconto del 29% in corso proprio ora.

Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è un piccolo gioiello. Trattandosi di un prodotto senza fili hai la possibilità di usarlo comodamente a casa oppure di infilarlo nella borsa del laptop e portarlo con te. In questo modo non ne fai mai a meno. Si connette ai tuoi devices senza problemi sfruttando la connessione Bluetooth ed entrando immediatamente in funzione. Anche in termini di compatibilità non mette i bastoni tra le ruote essendo perfetto per Windows, macOS, Chrome OS, Linux e così via. Sfrutta la connessione multidispositivo e abbinalo a 3 prodotti in contemporanea.

La sua forma ergonomica accompagna mano e polso per un utilizzo confortevole anche dopo diverse ore davanti allo schermo. Dotato di tracciamento avanzato, i DPI raggiungono un livello massimo di 8K punti potendo personalizzarli a tuo piacimento. Sono programmabili anche i pulsanti per rendere l’utilizzo come su misura, scarica il software e smanetta a piacimento. Silenzioso e con rotellina di scorrimento intelligente, il mouse non scende a compromessi in nessun ambito. Ad esempio, la sua autonomia raggiunge ben 70 giorni di utilizzo con una semplice ricarica che dura solo 3 ore. In confezione ti viene fornito il cavo USB C originale con cui ripristinare la sua autonomia.

Collegati ora su Amazon per acquistare il Logitech MX Anywhere 3S a soli 49,99 euro al suo minimo storico. Con lo sconto del 29% in corso concludi il tuo affare personale.