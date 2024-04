Un potente sistema di intelligenza artificiale, chiamato “gpt2-chatbot“, è apparso misteriosamente su un sito web di confronto di sistemi linguistici di AI, scatenando un frenetico gioco di congetture sulle sue origini e capacità. Alcuni ricercatori ritengono che questo modello rappresenti un salto significativo rispetto ai modelli esistenti, eguagliando e forse superando le capacità di GPT-4, il modello più avanzato presentato finora da OpenAI.

Ipotesi alternative sulla provenienza di “gpt2-chatbot”

Ethan Mollick, professore alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania, ha dichiarato che nei suoi esperimenti “gpt2-chatbot” ha ottenuto risultati migliori di GPT-4 in compiti di ragionamento complessi, come la scrittura di codice per disegnare l’immagine di un unicorno. Le ottime prestazioni del modello hanno scatenato una serie di speculazioni sulla sua provenienza, con molti ricercatori che ritengono possa aver avuto origine da OpenAI, dato che presenta somiglianze con i precedenti modelli dell’azienda.

Nonostante le somiglianze con i modelli di OpenAI, alcuni esperti hanno notato che “gpt2-chatbot” non sembra all’altezza di ciò che ci si aspetta da GPT-5, il presunto prossimo grande modello della startup. Rimane quindi la possibilità che possa provenire da un’azienda o da un gruppo di ricerca meno noto che vuole semplicemente dimostrare le proprie capacità di intelligenza artificiale e generare scalpore.

Comportamenti inaspettati che suggeriscono ulteriori progressi

Mentre gli esperti continuano a esaminare “gpt2-chatbot“, sono emersi diversi comportamenti sorprendenti che lasciano intendere ulteriori potenziali progressi. Il modello sembra più disposto a infrangere le regole e a ignorare le restrizioni rispetto a chatbot precedenti, riuscendo a risolvere rompicapi logici in cui GPT-4 ha storicamente fallito.

Ha anche dimostrato di essere in grado di scrivere codice impegnativo, superando GPT-4 e Claude Opus in tutti i compiti di codifica utilizzati per testare i nuovi modelli. Alcuni utenti hanno persino riscontrato che “gpt2-chatbot” è in grado di avviare un dialogo e di migliorare progressivamente le risposte, dimostrando consapevolezza dei propri limiti e processi di pensiero.

Il ritmo incessante del progresso dell’AI

L’apparizione improvvisa di “gpt2-chatbot” e il suo apparente salto di qualità sottolineano la velocità con cui si muove il campo dell’intelligenza artificiale e quanto sia diventato difficile tenere traccia delle ultime scoperte. In un settore che avanza a rotta di collo, a volte i progressi più importanti arrivano con poco preavviso attraverso misteriosi avatar in angoli remoti di Internet. Indipendentemente dalle vere origini e dal potenziale di “gpt2-chatbot“, la sua comparsa offre un’anteprima di ciò che potrebbe diventare un evento regolare con l’accelerazione dell’IA.