Nuovo PC: 5 consigli per proteggerlo

Un nuovo PC richiede una manutenzione iniziale, dagli aggiornamenti ai programmi di recupero dei file. In fondo, la tentazione di usarlo subito un nuovo PC è enorme, soprattutto se si tratta di un dispositivo di ultima generazione.

Ci sono, però, delle precauzioni da prendere, iniziando subito appena il PC viene acceso per la prima volta. Se alcune operazioni non vengono immediatamente eseguite, i dati personali potrebbero essere a rischio, così come è a rischio anche la stabilità dello stesso PC.

Ad esempio, gli hacker possono attaccare e infettare il computer con malware in pochi minuti, cosa che potrebbe comportare la perdita dei dati memorizzati o il danneggiamento del dispositivo. Ecco cinque consigli per proteggere il PC nuovo.

Aggiornare il nuovo PC

Microsoft rilascia regolarmente una serie di aggiornamenti per migliorare la sicurezza e risolvere alcune vulnerabilità. Il nuovo PC potrebbe non disporre degli ultimi aggiornamenti, quindi accedere a Windows Update e verificarne la disponibilità.

Installare un programma di recovery

I dati salvati possono andare persi per vari motivi. In questi casi, è utile avere un programma di recovery installato sul computer. Con questo programma è possibile recuperare un file cancellato dal computer in pochi passaggi.

Iscriversi a un cloud storage service

Su Internet esistono diverse piattaforme che offrono servizi di cloud storage utilizzabili gratuitamente. Questa soluzione può essere utile per archiviare i file in un luogo separato dal disco rigido in modo da recuperarli in qualsiasi momento in caso di arresto imprevisto del computer.

Installare un software antivirus

Oltre a Windows Defender, è altamente consigliato installare un antivirus efficace. Una tra le migliori soluzioni è Panda Dome Complete, che offre un blocco delle minacce in tempo reale e riparazione dei file, blocco degli annunci fastidiosi, protezione della rete domestica e degli account online e tanto altro.

Entrando in questa pagina è possibile acquistare Panda Dome con prezzo scontato del 50%.

