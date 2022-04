Nuovo reperto di dinosauro morto per asteroide trovato

Ormai da sempre sono noti molti dettagli in merito all’asteroide che milioni di anni fa ha colpito la Terra e portato all’estinzione del dinosauro. Si tratta però in ogni caso di moltissimi dati che stanno ancora venendo approfonditi, con l’evoluzione scientifica che permette di scoprire maggiori dettagli in tal senso, grazie anche a nuove scoperte.

In questo caso si parla di una zampa di Thescelosaurus, reperto di recente trovato a pronto potenzialmente a cambiare la nostra concezione di quanto avvenuto 66 milioni di anni fa circa. Sembra infatti che la creatura in questione sia stata una di quelle a venire spazzate via proprio dall’impatto dell’asteroide, trovandosi in una zona che è stata colpita in pieno dallo schianto del corpo con 12 chilometri di diametro.

Trovato il primo reperto di un dinosauro morto per via del noto asteroide?

Nonostante sia nota la colpa dell’asteroide per quel che riguarda l’estinzione, fino a oggi non c’erano mai state tracce di questo tipo, e infatti si era parlato esclusivamente di dinosauri morti in altro modo. La zampa di Thescelosaurus sembrerebbe quindi avere un primato in tal senso, seppur sia ancora bene aspettare fino a che la questione non verrà approfondita.

Al momento non è ancora infatti chiaro senza ombra di dubbio che sia stato davvero l’asteroide a causa la morte del Thescelosaurus, e l’animale potrebbe infatti anche essere morto per altre cause, seppur sia ora possibile approfondire al meglio la questione dopo il ritrovamento di questo reperto.

Un vero e proprio documentario, dal nome di Dinosaurs: The Final Day, avrà modo nella giornata del 15 aprile 2022 di approfondire nello specifico la questione. Come confermato, ci sarà modo di parlare di molti dettagli in merito all’estinzione della specie, della zampa ritrovata e di quanto è accaduto 66 milioni di anni fa sulla Terra, cercando di fare ovviamente chiarezza sulla questione particolarmente misteriosa, anche grazie ai nuovi dati.