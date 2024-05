-590€ sul nuovo Samsung Galaxy Book4 360: AFFARE

Samsung Galaxy Book4 360 è appena stato lanciato e oggi può essere tuo con un doppio sconto di 590 euro. È tutto vero, merito dell’offerta a tempo di Amazon che taglia il prezzo di questo nuovo notebook convertibile, perfetto per il lavoro, per lo studio e per il tempo libero. Il pennino per disegnare e scrivere a mano libera sullo schermo è incluso, così come l’alimentatore e il cavo.

Super sconto per Samsung Galaxy Book4 360

Le specifiche tecniche sono da top di gamma: display touchscreen da 15,6 pollici con pannello Super AMOLED e risoluzione Full HD, processore Intel Core i7 di ultima generazione con chip grafico integrato, 16 GB di RAM LPDDR5 per prestazioni senza compromessi, unità SSD PCIe 4 da 512 GB per lo storage, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, altoparlanti stereo, webcam con microfono, uscita video HDMI 1.4b, due porte USB-C con Thunderbolt 4 e una USB 3.2 Type-A, slot microSD, jack audio e batteria con autonomia elevata. Si tratta della versione italiana con sistema operativo Windows 11 preinstallato. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Grazie all’offerta a tempo in corso, puoi acquistare il nuovo Samsung Galaxy Book4 360 al prezzo finale di 1.109 euro invece di 1.699 euro come da listino ufficiale, grazie a un doppio sconto da 590 euro complessivi. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici per approfittarne: è sufficiente metterlo nel carrello e la riduzione della spesa sarà applicata in automatico alla conferma dell’ordine.

Il notebook convertibile è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi lo compra ora. Un’occasione più unica che rara, considerando il lancio recentissimo del modello e le sue caratteristiche.