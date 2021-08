NVIDA-ARM: indagine della UE a settembre

Dopo la FTC degli Stati Uniti e la CMA del Regno Unito, anche la Commissione europea ha deciso di avviare un'indagine approfondita sull'acquisizione di ARM da parte di NVIDIA. Ciò dovrebbe avvenire all'inizio di settembre, secondo quanto riferito al Financial Times.

Indagine approfondita sull'acquisizione

NVIDIA ha comunicato di aver acquisito ARM a settembre 2020 per una cifra di circa 40 miliardi di dollari. Il CEO Jensen Huang ha recentemente confermato che l'operazione verrà completata in ritardo proprio perché occorre il via libera delle varie autorità antitrust. In effetti la questione è piuttosto complessa, visto che il produttore californiano diventerebbe il proprietario delle licenze che ARM concede ai concorrenti di NVIDIA (Apple, Qualcomm, Samsung e altri) per la progettazione dei processori.

Lo scopo dell'indagine approfondita della Commissione europea, che dovrebbe essere avviata nella seconda settimana di settembre, ricalcherà sicuramente quella della CMA. È necessario infatti verificare se l'acquisizione possa rappresentare un ostacolo alla concorrenza. NVIDIA potrebbe teoricamente impedire o limitare l'accesso alle tecnologie di ARM. L'autorità antitrust teme inoltre che possano esserci conseguenze per la sicurezza nazionale.

NVIDIA ha garantito che ci saranno benefici per ARM, i suoi licenziatari, la concorrenza e l'industria. Verranno quindi forniti alla Commissione europea tutti i chiarimenti richiesti in merito alla transazione.

Nel frattempo, l'azienda californiana ha comunicato di aver completato l'acquisizione di DeepMap, una startup specializzata nello sviluppo di mappe in alta definizione per i veicoli a guida autonoma. La tecnologia di DeepMap verrà integrata nella piattaforma NVIDIA DRIVE.