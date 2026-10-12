Dopo Hugging Face, NVIDIA acquisirà anche Reflection AI?

Secondo le fonti del Financial Times, NVIDIA potrebbe acquisire Reflection AI o incrementare il suo investimento nella startup di Palo Alto (California). Una delle opzioni sul tavolo è nota come acqui-hire, ovvero l’assunzione di alcuni dipendenti e la sottoscrizione di accordi di licenza per evitare i controlli delle autorità antitrust. È in pratica lo stesso “trucco” adottato da Microsoft per assumere co-fondatori e dipendenti di Inflection AI.

Dopo Hugging Face è il turno di Reflection AI?

Reflection AI è stata fondata nel 2024 da Misha Laskin e Ioannis Antonoglou (ex ricercatori di Google DeepMind). La startup di New York sviluppa modelli open-weight (licenza Apache 2.0). Il primo è Beam con 501 miliardi di parametri, annunciato la scorsa settimana. Offre prestazioni simili a GLM-5.2 di Z.ai.

NVIDIA è già uno dei principali investitori con circa 800 milioni di dollari. Reflection AI ha ricevuto anche finanziamenti da Sequoia Capital, Disruptive e 1789 Capital, raggiungendo una valutazione di circa 25 miliardi di dollari (dato di marzo). Al momento non ci sono conferme ufficiali. Secondo le fonti del Financial Times, le trattative sarebbero in corso e un accordo è previsto entro le prossime settimane.

Un ulteriore investimento o una completa acquisizione non sarebbero un problema economico per NVIDIA. L’azienda guidata da Jensen Huang è quella con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo: oltre 5.500 miliardi di dollari. L’incognita è rappresentata dalle possibili indagini antitrust. Tuttavia, almeno negli Stati Uniti, non dovrebbero esserci problemi, visto che Reflection AI collabora con il Dipartimento dell’Energia e con il Pentagono.

A fine 2025, NVIDIA ha sottoscritto un accordo da 20 miliardi di dollari con Groq che prevede l’accesso alle sue tecnologie in licenza e l’assunzione di alcuni dipendenti. La scorsa settimana, l’azienda californiana è stata denunciata da due ingegneri che avevano azioni di Groq.