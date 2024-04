NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER a 653€?! La nuova follia di Amazon!

Il periodo in cui le schede video costavano più di una casa son (per fortuna) finiti e questa folle offerta ne è un esempio. La protagonista è una NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER personalizzata da Asus. Inutile dire che con la scheda video in questione potrai giocare anche i recenti tripla A con dettagli massimi e risoluzione fino a 8K! Il suo prezzo passa da 828,10€ a soli 653,99€, ma ora vediamo i dettagli.

Tutte le caratteristiche della scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Una delle tecnologie esclusive delle schede video NVIDIA della sedie 4000 è il DLSS 3: una tecnologia di intelligenza artificiale dove i frame rate vengono incrementati fino a quattro volte rispetto ai metodi tradizionali, mantenendo al contempo una qualità visiva impeccabile. I Core Tensor di quarta generazione spingono le prestazioni fino a quattro volte oltre quelle della generazione precedente, mentre i Core RT di terza generazione permettono un ray tracing fino a due volte più rapido, per immagini che sfiorano l’iperrealismo.

Il sistema di raffreddamento è altrettanto impressionante. Il dissipatore, con il suo design Axial-tech, assicura un flusso d’aria ottimale e un raffreddamento silenzioso, mentre i doppi cuscinetti a sfera migliorano notevolmente l’efficienza delle ventole.

Con una risoluzione massima di 8K (7680 x 4320), potrai goderti qualsiasi tipo di videogame al massimo. La capacità di supportare fino a quattro schermi contemporaneamente ti permette di creare la configurazione multi-monitor ideale, sia per il multitasking che per un’esperienza di gioco completamente immersiva.

Installa la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER nel tuo PC e gioca a qualsiasi cosa con la massima qualità! Pagala solo 653,99€ grazie a questo sconto da ben 174,11€.