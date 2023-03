NVIDIA lascia le crypto, IA valgono molto di più

In una recente intervista rilasciata al The Guardian da Michael Kagan, CTO di NVIDIA, la società verde si è lanciata in dichiarazioni importanti nei confronti del mondo delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale. Secondo Kagan, Jensen Huang e soci, il settore crypto “non aggiunge nulla di valore per la società” e, per tale ragione, l’azienda si focalizzerà completamente sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ormai ritenuta “la cosa più importante per il mondo informatico”.

Addio crypto, NVIDIA punta alle IA

Al portale britannico, Kagan ha condiviso i suoi pensieri – e di NVIDIA – in merito alle IA: piuttosto che usare le GPU per il mining di criptovalute, non più redditizio come qualche anno fa, ora l’ideale è portare la potenza di elaborazione delle schede grafiche per sviluppare le IA. La stessa OpenAI si è affidata a NVIDIA, ottenendo un supercomputer realizzato dal gigante verde per alimentare i server di ChatGPT.

Nello specifico, Kagan ha condiviso che NVIDIA è sempre stato il migliore fornitore di hardware per “tutta questa roba crittografica”, ma le persone si sono poi ricredute sul valore sociale delle crypto in seguito al crollo del valore economico:

“Non ho mai creduto che fosse qualcosa che avrebbe fatto qualcosa di buono per l’umanità. Sai, le persone fanno cose folli, ma comprano le tue cose, tu vendi loro le cose. Ma non reindirizzi l’azienda per supportare qualunque cosa sia.”

Il passaggio successivo è quindi la riallocazione di risorse economiche verso le IA, un segmento del mondo tech che ha davvero la capacità di rivoluzionare le nostre vite. Lo stesso Jensen Huang, durante la conferenza annuale dell’azienda tenutasi la scorsa settimana, ha confermato che NVIDIA sarà “il motore dietro il momento iPhone dell’IA”. In assenza di anticipazioni, non ci resta che attendere le prime novità svelate dall’azienda.