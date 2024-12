o1 di OpenAI esce dall'anteprima e permette di caricare immagini

o1 di OpenAI, presentato a settembre come un modello in grado di ragionare su compiti complessi e risolvere problemi difficili in ambito scientifico, nella programmazione e nella matematica, è finalmente uscito dalla fase di anteprima.

OpenAI o1 definitivo, più veloce e con upload immagini: cosa cambia

Il nuovo modello o1 porta con sé diverse migliorie rispetto alla versione preview. Innanzitutto sarà più veloce e performante nel coding, nella matematica e nella scrittura. Ma la novità più interessante è senza dubbio il supporto per il caricamento di immagini. Questo significa che gli utenti potranno caricare le proprie immagini e ottenere risposte dettagliate dal modello. Insomma, un bel passo avanti.

Secondo i benchmark interni di OpenAI, o1 supera o1-preview, riducendo del 34% gli errori principali su domande difficili del mondo reale. L’azienda ha anche rilasciato la scheda di sistema aggiornata per o1, che mantiene una valutazione di rischio “medio” sulla base di test con una suite di valutazioni ampliata.

Disponibilità e piani futuri

Il modello o1 completo sarà disponibile da oggi per gli utenti di ChatGPT Plus e Team. Sostituirà il modello o1-preview esistente. Gli utenti di ChatGPT Enterprise e Edu avranno accesso a o1 entro una settimana. Durante la diretta di lancio, OpenAI ha accennato al fatto che stanno ancora lavorando per aggiungere il supporto a strumenti come la navigazione web e il caricamento di file in ChatGPT.

Anche gli sviluppatori dovranno aspettare ancora un po’ per accedere a o1 tramite API. Il team, infatti, sta lavorando per portare l’API di o1 con il supporto per la chiamata di funzioni, i messaggi per gli sviluppatori, gli output strutturati e la visione.

Arriva il nuovo piano ChatGPT Pro

OpenAI ha colto l’occasione per annunciare anche il nuovo piano ChatGPT Pro, che avrà accesso alla modalità o1 pro. Questa modalità utilizza più potenza di calcolo per fornire le migliori risposte alle domande più difficili. Rispetto sia a o1 che a o1-preview, la modalità o1 pro otterrà risultati migliori sui benchmark ML impegnativi in matematica, scienze e programmazione. L’aspetto negativo? Il modello ChatGPT Pro costerà 200 dollari al mese.