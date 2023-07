Mini PC, che occasione: Blackview MP60 a prezzo stracciato

Il design di Blackview MP60 non passa certo inosservato: la striscia LED per l’illuminazione posizionata sulla parte superiore gli conferisce un look unico, ma è al suo interno che il Mini PC nasconde il meglio. Protagonista in queste ore di un’ottima offerta su Amazon, è adatto alla produttività di base, ma anche allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale. Lo sconto di oggi lo rende un affare da cogliere al volo.

L’imperdibile offerta Amazon sul Mini PC di Blackview

Tra le specifiche tecniche trovano posto la CPU Intel Celeron N5095 affiancata dalla GPU Intel HD Graphics 500, da 8 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. Ancora, ci sono i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless. Ulteriori informazioni possono essere consultate nella descrizione completa.

Slot Ethernet, porte USB 3.0 e 2.0, due uscite video HDMI per il collegamento simultaneo ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione massima 4K e jack audio per cuffie o altoparlanti sono connessioni fisiche presenti. Infine, il comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per garantire la ricezione immediata di tutti gli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Non abbiamo scordato le dimensioni: è un computer completo in 12,8×12,8×5,2 centimetri. L’offerta in corso (non sappiamo fino a quando) permette di acquistare Blackview MP60 al prezzo finale di soli 159,99 euro. Lo sconto è applicato in automatico da Amazon.

L’e-commerce assicura disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine potrà mettere il Mini PC sulla scrivania già domani, senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio. Segnaliamo infine che nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il supporto VESA per chi desidera montarlo dietro lo schermo, il manuale e un cavo HDMI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.