Occhiali AI di Meta senza fotocamera: 5 usi inaspettati

Gli occhiali Ray-Ban Meta senza fotocamera sono essenzialmente occhiali da sole con altoparlanti integrati nelle stanghette. L’assistente AI di Meta è lì quando serve, ma niente sembra immediatamente rivoluzionario. A primo acchito la versione senza telecamera può sembrare un passo indietro, eppure non è così.

La fotocamera porta con sé un leggero imbarazzo. Alla partita di calcio del figlio o al parco giochi, nessun genitore vuole che gli altri si chiedano se sta filmando i loro bambini… Togliere la telecamera elimina taglia la testa al toro. Gli occhiali hanno ancora i microfoni, quindi non sono completamente privi di implicazioni per la privacy, ma indossarli è più naturale. Ed è da quel comfort che emergono i cinque usi inaspettati.

5 usi sorprendenti degli occhiali Ray-Ban Meta audio

1.Un traduttore sempre addosso

Il modo tradizionale di farsi capire all’estero prevede tirare fuori il telefono, aprire un’applicazione di traduzione e sperare che l’interlocutore abbia la pazienza di aspettare mentre si decifra cosa ha appena detto. Gli occhiali offrono un’alternativa.

La traduzione in tempo reale funziona attraverso gli altoparlanti integrati. La traduzione arriva direttamente nelle orecchie mentre il telefono resta in tasca. La persona con cui si parla può leggere o ascoltare la risposta tradotta attraverso l’applicazione associata.

Immaginiamo di salire su un taxi in una città straniera o di fare il registrazione in un albergo dove non si parla la lingua, mantenendo il contatto visivo e conversando normalmente mentre la traduzione arriva attraverso gli occhiali, è un’esperienza che cambia il modo di viaggiare. E a differenza delle funzioni basate sulla fotocamera, non richiede di puntare nulla verso l’interlocutore.

2. Un assistente di ricerca invisibile

Durante una conversazione, capita di non ricordare una data, un nome o un dato. La reazione normale è ammettere il vuoto di memoria oppure tirare fuori il telefono. Con gli occhiali, si può chiedere all’assistente AI di Meta senza aprire nessuna applicazione. La risposta arriva direttamente attraverso gli altoparlanti, senza distogliere lo sguardo da ciò che si sta facendo.

Per chi insegna, presenta o guida gruppi, il potenziale è evidente. Un insegnante potrebbe verificare una data storica durante la lezione. Una guida turistica potrebbe controllare un dettaglio su un monumento. Chi sta per presentare qualcosa potrebbe confermare un dato prima di salire sul palco.

I limiti esistono, naturalmente, l’assistente può sbagliare, parlare un comando a voce non è invisibile per chi è vicino e il sistema non interrompe i pensieri con la risposta perfetta al momento giusto. Ma per le domande rapide che non giustificano la ricerca del telefono nella borsa, è una funzione che si usa più di quanto ci si aspetti.

3. La navigazione senza schermo

Questa è la funzione più impressionante. Per chi guida con bambini in macchina, e il volume delle conversazioni, delle domande e delle discussioni sul sedile posteriore compete con le indicazioni del navigatore, sentire le istruzioni direttamente dagli altoparlanti nelle stanghette cambia tutto. Non serve alzare il volume dell’autoradio o chiedere il silenzio per sentire dove svoltare.

Il design aperto degli altoparlanti è particolarmente utile perché non isola le orecchie come gli auricolari tradizionali. Si sentono ancora i suoni dell’ambiente, i bambini e tutto ciò che succede fuori dall’auto.

Ma il beneficio meno ovvio è un altro: camminare in una città sconosciuta. Esplorare un posto nuovo fissando la mappa sul telefono significa perdersi tutto ciò che rende quel posto interessante , i palazzi, le insegne, le persone, l’atmosfera. Con le indicazioni vocali che arrivano dagli occhiali, la testa resta su e lo sguardo resta sul mondo anziché su uno schermo da cinque pollici.

4. Un modo discreto per chiamare aiuto

Un uso che non ci si aspetta di apprezzare finché non serve poter chiamare qualcuno o inviare un messaggio senza cercare visibilmente il telefono. Gli occhiali supportano chiamate e messaggi a mani libere attraverso i servizi compatibili, il che significa poter contattare qualcuno con il telefono in tasca o nella borsa.

La comodità è ovvia quando si hanno le mani occupate, borse della spesa, zaini dei bambini, il caos logistico della vita quotidiana. Ma il pensiero si estende naturalmente a situazioni meno banali: un passaggio in auto con uno sconosciuto che mette a disagio, il ritorno a casa a piedi la sera, una situazione che non sembra del tutto sicura. Poter contattare una persona fidata senza il gesto evidente di cercare il telefono potrebbe essere utile.

Gli occhiali non sono un sistema di emergenza e non andrebbero considerati come l’unico modo per chiedere aiuto, dipendono dalla connessione con un telefono compatibile e il comando vocale è udibile da chi è vicino. Ma avere un canale aggiuntivo per raggiungere qualcuno velocemente ha un suo valore.

5. Restare presenti con i propri figli

Quando si è con la famiglia, l’ultima cosa che si vuole fare è passare il tempo a fissare il telefono. Ma al contempo non si vogliono perdere una chiamata importante, un messaggio dal partner o qualcosa legato alla logistica di tutti.

Il dilemma è familiare a qualsiasi genitore: essere presenti ma anche raggiungibili. Gli occhiali risolvono il conflitto in modo elegante. Alla partita di calcio del figlio, il telefono può restare nella borsa — le chiamate arrivano attraverso gli occhiali, l’assistente IA risponde alle domande rapide, la musica fa compagnia. Al parco giochi, non c’è la stessa necessità di controllare lo schermo ogni cinque minuti.

La montatura sembra quella di un paio di normali occhiali da sole, leggere, comode, disponibili con lenti che si scuriscono alla luce. Per chi porta gli occhiali da sempre, averne un paio in più sul viso è completamente naturale. E a differenza degli auricolari, non occupano le orecchie e non isolano dal mondo circostante.

L’aspettativa iniziale era che Meta avesse prodotto una versione ridotta dei propri occhiali smart, ma forse è che potrebbe aver prodotto qualcosa di più pratico per l’uso quotidiano, proprio perché ha tolto la funzione che rendeva gli altri difficili da indossare con disinvoltura. Il telefono non è stato sostituito. Ma viene tirato fuori molto meno spesso. E senza la fotocamera sul viso, farlo è molto più confortevole.