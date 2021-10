Occhiali anti-luce blu: la tua vista vale più di 15€

Vista offuscata? Sonno disturbato? Mal di testa? Non attribuire la colpa soltanto alle prime settimane di lavoro dopo l'estate, perché il problema potrebbe essere ben più concreto. Concreto, ma risolvibile: hai mai provato un paio di occhiali anti-luce blu?

Si tratta di occhiali (qui i modelli in offerta su Amazon) con una lente particolare in grado di filtrare una quota dannosa di luce emessa da ogni tipo di display. Che tu stia guardando uno smartphone, un tablet o un grande monitor, la conseguenze possono essere similari: un sovraccarico sull'occhio causa disturbi a lungo andare che si riverberano sulla qualità della vista e su molti altri effetti collaterali.

Provare costa poco: con 14,90 euro puoi avere in queste ore il modello del colore preferito. Non devi far altro che metterlo nel carrello e, una volta giunto sulla tua scrivania, indossarlo durante le ore di lavoro al PC. Vista offuscata? Sonno disturbato? Mal di testa? Se tutto va per il verso giusto, saranno soltanto un vecchio ricordo. Nel frattempo ricorda di abbassare contrasto e luminosità dello schermo, gli occhiali faranno il resto.