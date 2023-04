Offerta bomba su eBay: Samsung Galaxy S23 Ultra in sconto di 480 euro

Se stai cercando uno smartphone di ultima generazione, con una fotocamera da 200 MP, un processore da 4 nm e un display da 6.8 pollici, non puoi lasciarti sfuggire questa offerta su eBay: Samsung Galaxy S23 Ultra 8+256GB è disponibile a soli 999,90 euro invece di 1479,99 euro, con uno sconto di 480 euro sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a questo prezzo è irrinunciabile

Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa il top di gamma di Samsung, che offre prestazioni straordinarie in ogni ambito: dal gaming alla fotografia, dalla batteria alla connettività.

Il Galaxy S23 Ultra è infatti dotato di una fotocamera professionale con sensore da 200 MP e zoom ottico 10x, che permette di scattare foto e video incredibili anche in condizioni di scarsa luce. Il processore da 4 nm è il più intelligente e potente mai visto su uno smartphone Samsung, capace di garantire una fluidità e una velocità senza pari.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici offre una qualità visiva eccezionale, con una luminosità fino a 1750 nit e una frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz. La batteria da 5000 mAh dura più di un giorno intero e supporta la ricarica ultra-rapida e il PowerShare wireless.

L’offerta su eBay è valida solo per il modello Phantom Black da 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, ma si tratta comunque di una configurazione ottimale per lo storage e il multitasking. Il venditore ha il 99,3% dei feedback positivi su 80998 valutazioni e garantisce la consegna gratis in 3 giorni. Inoltre, il pagamento è sicuro e protetto tramite PayPal.

Non perdere tempo: approfitta subito di questa offerta su eBay e acquista il Samsung Galaxy S23 Ultra a meno di 1000 euro. E ricordati che registrandoti su Samsung Member puoi avere il cashback fino a 300 euro. Il risparmio diventa a quel punto di 780 euro. Sei ancora qui?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.