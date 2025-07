Salva l'estate con l'offerta sul condizionatore portatile PYRAMIDEA

Sei anche tu alle prese col caldo? La soluzione più semplice al problema di questo periodo che ci attanaglia tutti, da nord a sud, è l’offerta su eBay che taglia il prezzo del condizionatore portatile da 12.000 BTU del marchio PYRAMIDEA. Ideale per combattere l’afa e le temperature estreme dell’estate, può essere trasportato facilmente da una stanza all’altra, per raffrescare ogni ambiente della casa in modo rapido e conveniente. Può anche deumidificare.

Il condizionatore portatile di PYRAMIDEA è in sconto

È l’ideale per ambienti fino a 40 metri quadrati e può vantare un’efficienza energetica A/A per consumi ridotti senza compromessi in termini di prestazioni. Ha diverse modalità operative tra le quali scegliere: ventilatore, riscaldamento, deumidificatore, Sleep per un utilizzo notturno silenzioso e confortevole, timer programmabile per gestire le accensioni e gli spegnimenti in modo automatico. Il telecomando incluso permette il controllo a distanza. Inoltre, in inverno lo potrai sfruttare anche per il riscaldamento. Le dimensioni sono contenute in 35x35x70 centimetri, il peso si attesta a 25,5 kg. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Inserisci il codice LUGLIO25 prima di effettuare il pagamento, nell’apposito campo (come mostrato qui sotto) per sbloccare lo sconto e abbattere la spesa. In questo modo potrai acquistare il condizionatore portatile da 12.000 BUT di PYRAMIDEA al prezzo finale di soli 269 euro. Sul listino riportato dal sito ufficiale è proposto a 399 euro: il risparmio totale è dunque di 130 euro, davvero niente male.

Se lo ordini adesso lo riceverai direttamente a casa tua entro un paio di giorni con la spedizione gratuita. È proposto da un venditore professionale italiano con all’attivo centinaia di feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. L’installazione è facile e alla portata di tutti.