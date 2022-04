Offerta IPVanish: VPN con sconti fino al 63%

Nel contesto delle Virtual Private Network, scegliere una soluzione adatta alle proprie esigenze è tutt’altro che facile.

Una VPN degna di tale nome infatti, deve garantire standard di sicurezza all’avanguardia. Solo in questo modo infatti, oltre a filtrare l’indirizzo IP, permette di evitare “contatti ravvicinati” con hacker e pirati informatici vari.

A livello di prestazioni poi, questo tipo di servizi non dovrebbe appesantire troppo la banda. In caso contrario, l’operatività online dell’utente può ridursi in maniera considerevole. I primi a risentire di ciò sono gli streaming audiovisivi, poi la navigazione subisce rallentamenti. Di fatto, una VPN lenta risulta quasi del tutto inutile.

Ultima caratteristica da considerare sono i costi: un servizio di questo tipo, se di qualità, non è di sicuro gratuito. Trovare l’equilibrio perfetto tra questi fattori non è semplice… ma neanche impossibile.

IPVanish, per esempio, è una VPN sicura, ad alte prestazioni e che, grazie agli sconti, risulta anche piuttosto economica.

Perché IPVanish è una delle migliori soluzioni nel contesto delle VPN?

Lato sicurezza, questo servizio offre adeguate garanzie. Si tratta di una VPN capace di evitare qualunque tipo di tracciamento, anche da parte dello stesso ISP che gestisce le connessioni Internet. Ciò avviene grazie alla combinazione della crittografia con altre tecniche avanzate nell’ambito della cybersicurezza.

Grazie all’introduzione della tecnologia WireGuard inoltre, alla sicurezza viene abbinata anche una considerevole velocità. Il tutto per una linea più che adatta allo streaming.

La possibilità di usufruire di IPVanish anche su Windows, macOS, iOS e Android, abbinata alla possibilità di utilizzare un singolo account su un numero illimitato di dispositivi, rendono questo servizio ancora più interessante.

E i prezzi? Attraverso i recenti sconti, questa VPN è più economica che mai. La sottoscrizione quadrimestrale infatti, permette di proteggere i propri dispositivi

IPVanish è infatti attualmente in offerta. Con la sottoscrizione trimestrale, è possibile ottenere il 51% di sconto, ottenendo tutta la protezione di questa VPN per appena 5,32 dollari. Ancora più allettante è il taglio di prezzo sull’abbonamento annuale: si parla del 63% di sconto, ovvero di soli 3,99 dollari al mese.

