Offerta irripetibile: 80% di sconto sui piani di Internxt

Spesso le offerte riducono per un periodo limitato di tempo il prezzo d’acquisto di un prodotto o servizio, ma non aggiungono funzionalità in più al prodotto o servizio in promozione. Non così Internxt, che non solo offre tutti i suoi piani di cloud storage in promozione (sia con abbonamento annuale che con accesso a vita), ma ha anche aggiunto una serie di servizi per la sicurezza davvero incredibili. Scopri tutte le offerte sui piani Internxt.

Tutta la sicurezza in un unico piano

Internxt è soprattutto sicurezza. Lo è grazie alla crittografia end-to-end con tecnologia zero-knowledge, che garantisce l’accesso esclusivo al proprietario dell’account ai propri file salvati nel cloud storage. Nemmeno il team di Internxt, infatti, può visualizzare quei contenuti, garantendo un livello di privacy senza precedenti. Inoltre tutti i file vengono frammentati, crittografati e distribuiti su diversi server europei, rendendo praticamente impossibile qualsiasi tentativo di violazione. Una soluzione ideale per professionisti, aziende e privati che non vogliono compromessi quando si tratta di proteggere informazioni sensibili.

Ora Internxt ha integrato in tutti i suoi piani sia l’Antivirus che la VPN ultraveloce illimitata. Acquistando un piano Internxt, quindi, si ottiene non solo 1 TB, 3 TB o 5 TB di spazio di archiviazione ultrasicuro, ma anche la possibilità di navigare in anonimato e proteggere il dispositivo da qualsiasi minaccia, grazie all’Antivirus integrato.

Con Internxt si ha la possibilità di creare un archivio personale nel quale salvare tutti i file più importanti (anche impostando il backup automatico del proprio dispositivo) così da averli sempre al sicuro e accessibili da qualsiasi dispositivo.

L’offerta sui piani a vita di Internxt, con l’80% di sconto, rende questa opportunità ancora più vantaggiosa e perfetta per eliminare i costi ricorrenti e affidarsi a un servizio di qualità eccellente e utilissimo, anche grazie alla VPN e all’Antivirus, per la vita di tutti i giorni.