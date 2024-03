Offerta secca: CyberGhost VPN a soli 2,19 euro al mese per 2 anni

Proteggersi online è diventata una delle cose più importanti al mondo. Hacker, malware e tracker sono sempre in agguato, ma la sicurezza non significa mettere mano pesantemente al portafoglio. Con CyberGhost VPN, puoi blindare la tua navigazione grazie a questa offerta secca: solo 2,19 euro al mese per un abbonamento di due anni, e ti regalano anche due mesi gratis!

Ti stai chiedendo cos’è una VPN? Si tratta di una rete privata virtuale, che nasconde i tuoi dati di navigazione. Creando un tunnel sicuro tra il tuo dispositivo e internet, nasconde la tua attività dai curiosi.

CyberGhost VPN: offerta secca per una VPN top gamma

Con CyberGhost, hai a disposizione oltre 7.000 server sparsi in 91 paesi, che ti garantiscono anonimato e sicurezza ovunque tu sia.

Non importa il dispositivo che usi, il servizio ha la soluzione. Protegge dispositivi Windows, Mac, iOS, Android, Linux, console di gioco, smart TV e router. E con la possibilità di connettere fino a 7 dispositivi, tutta la famiglia può navigare serena.

CyberGhost si distingue nel mercato VPN per la sua crittografia AES a 256 bit, la più robusta disponibile, e per le sue funzionalità avanzate di sicurezza, come il kill switch automatico e la protezione da malware e phishing. La privacy è sacra: grazie alla sua politica no-log, i tuoi dati di navigazione non verranno mai memorizzati.

Libertà online significa anche poter accedere a contenuti bloccati nella tua regione e bypassare le restrizioni geografiche sullo streaming. Guarderai i tuoi programmi TV e film preferiti da qualsiasi parte del mondo.

CyberGhost è facile da usare e configurare, con app intuitive per tutti i principali dispositivi. E se ancora non ti basta, c’è una garanzia di rimborso di 45 giorni.

Non perderti questa offerta secca: sicurezza, privacy e libertà a un prezzo che è un vero affare. È valida però solo per un periodo limitato, quindi non lasciarti sfuggire questa occasione!