Offerta shock: robot 3 in 1 con aspirapolvere e lavapavimenti a meno di 140€

Se vuoi finalmente liberarti del fastidio di pulire i pavimenti di casa, oggi hai l’occasione per acquistare un ottimo robot aspirapolvere. L’offerta è di quelle incredibili che non capitano frequentemente: su Amazon c’è infatti un’offerta a tempo per acquistare il robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M330Pro con il 72% di sconto e pagarlo solamente 139,99€. Un’occasione irripetibile per avere un robot che spazza, aspira e lava i pavimenti al posto tuo.

3 ragioni per scegliere il robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M330Pro

Navigazione laser dToF ed evitamento ostacoli con sensori PSD

Aspirazione da 5000 Pa e doppia azione vacuum

Funzione “riprendi ciclo”

Perché questo è il miglior robot per la tua casa

Il robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M330Pro è un dispositivo intelligente del quale ti innamorerai sin dal primo utilizzo. Oltre a spazzare, aspirare e lavare i pavimenti, hai la possibilità di controllarlo sia dall’app che con la voce, così da avere sempre una pulizia ottimale.

Nonostante il prezzo veramente basso non si tratta di un robot aspirapolvere di qualità scadente, in quanto, integra tecnologie avanzate come la navigazione laser dToF e i sensori PSD per mappare gli ambienti della casa e generare mappe dettagliate utili per muoversi in autonomia così da evitare mobili e ogni tipo di ostacoli. Se te lo stai domandando, sì, il robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M330Pro lavora anche al buio e non è un problema per gli animali domestici.

Con una sola carica è in grado di pulire fino a 155 metri quadri di superficie, per poi tornare alla base, ricaricarsi, e riprendere da dove aveva interrotto, ottimizzando il processo di pulizia.

Ideale per chi…

Vive con animali o in ambienti polverosi

Abita in appartamenti medio‑grandi

Vuole sfruttare la comodità della gestione smart tramite app e comandi vocali

Insomma, un dispositivo completo e indispensabile che puoi acquistare a meno di 140€ (un prezzo clamoroso per un robot aspirapolvere di questo livello) con un risparmio del 72%. Un vero affare anche come idea regalo per amici e parenti.