Offerta speciale NordVPN: prezzi a partire da 3,79 euro al mese

L’offerta speciale delle ultime ore disponibile sul sito di NordVPN abbatte i prezzi dei piani di 2 anni fino al minimo storico di 3,79 euro al mese. In più, tutti coloro che sceglieranno di attivare il servizio VPN in promozione, riceveranno anche 3 mesi extra in regalo. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, questo significa che il prezzo potrebbe tornare a salire già dalle prossime ore, in concomitanza con la fine della promo.

NordVPN in offerta speciale a partire da 3,79 euro al mese per 2 anni

Grazie all’ultima promozione di NordVPN puoi attivare il piano Standard a soli 3,79 euro al mese per i primi 2 anni, beneficiando di 3 mesi di servizio aggiuntivi gratis. Il piano più economico offre la stessa connessione privata leader del settore, uno strumento che va a bloccare le pubblicità invasive e i tracker dei siti web, nonché una funzione che permette di rilevare l’eventuale presenza di malware quando si scarica un file da Internet.

Lo sconto fino al 65% è disponibile sul piano Completo, che scontato costa 5,79 euro al mese per 24 mesi (+ 3 mesi extra gratuiti): rispetto al piano Standard aggiunge un password manager multipiattaforma, un tool di monitoraggio per eventuali violazioni dei dati personali (entrambi presenti nel piano Plus in offerta a 4,59 euro al mese per 2 anni), uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e la crittografia dei file di nuova generazione (quest’ultime due funzionalità sono esclusive del piano Completo).

Approfitta ora dell’offerta speciale di NordVPN per risparmiare fino al 65% sul prezzo di listino dei piani di due anni e beneficiare inoltre di 3 mesi extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.