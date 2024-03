Offerte di primavera Amazon: super prezzo per il Mac Mini con M2 (-23%)

Un prezzo così basso per il Mac Mini con chip M2 non si vedeva da tempo e l’occasione coincide con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Oggi puoi acquistarlo al prezzo eccezionale di soli 559 euro invece di 729: con 8GB di memoria unificata e SSD da 256GB ha tutto quello che ti serve per costruire una postazione di lavoro minimal e prestazionale.

Mac Mini con M2: piccolo, ma potentissimo

Il Mac Mini M2 è un concentrato di tecnologia che è un vero capolavoro di ingegneria: all’interno di un case compatto e minimal trova posto il superchip M2 che, con una CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata, ti garantisce prestazioni altissime per qualsiasi tipo di attività.

Non delude la connettività: il piccolo case ospita due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. Hai davvero tutto ciò che ti serve per collegare gli accessori e le periferiche che preferisci.

L’archiviazione SSD ti offre da una parte spazio in abbondanza e dall’altra un accesso immediato e veloce ai tuoi file: avrai sempre tutto a tua disposizione, quando vuoi e nel momento esatto che vuoi.

L’affare del giorno è Mac Mini con M2: acquistalo ora su Amazon a soli 559 euro invece di 729.