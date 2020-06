Come si intuisce già dal nome HP OfficeJet 8015 è una stampante multifunzione con caratteristiche che strizzano l’occhio ai professionisti, pensata per diventare un alleato quotidiano nello svolgimento del lavoro in ufficio. Oggi è offerta con uno sconto del 16% su eBay al prezzo di 99,99 euro.

HP OfficeJet 8015 a prezzo scontato su eBay

Tra i punti di forza il cassetto per stampe e scansioni fronte-retro automatiche, il supporto a WiFi e WiFi Direct per la gestione dei documenti senza cavo anche da smartphone e tablet, un display touchscreen da 2,2 pollici con pannello capacitivo e monocromatico per il controllo delle operazioni, quattro cartucce separate (nero, ciano, magenta, giallo) e una velocità che arriva a 28 ppm in bianco e nero e a 24 ppm a colori.

Non mancano poi il supporto ai Smart Tasks per l’esecuzione automatizzata di azioni ripetitive e al servizio Instant Ink con piani di stampa mensili per non rimanere mai senza inchiostro. Tutto questo oggi su eBay con il 16% di sconto sul prezzo di listino. Il prodotto si trova in Italia e la spedizione a domicilio è gratuita.