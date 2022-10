Offerte Esclusive Prime: tutte le Fire TV Stick in SCONTO

Fino a 30 euro di sconto sulla linea Fire TV Stick in occasione dell’evento Offerte Esclusive Prime che prende il via oggi su Amazon. È l’occasione perfetta per trasformare il proprio televisore in una Smart TV pronta per lo streaming dei contenuti multimediali.

Fire TV Stick: l’occasione con le Offerte Esclusive Prime

È garantito il pieno supporto per tutte le piattaforme più importanti: Netflix, YouTube, Disney+, TIMVISION, NOW, DAZN, YouTube, RaiPlay e ovviamente Prime Video. A In dotazione anche il telecomando con Alexa integrata per poter impartire comandi vocali. Ecco tutti gli sconti di oggi.

Ognuno scelga il modello che meglio si adatta alle proprie esigenze: da quello più economico al top di gamma con supporto a 4K e Wi-Fi 6E.

Tutto ciò che serve per partecipare all’evento Offerte Esclusive Prime è un abbonamento Prime: chi non l’ha ancora attivato, può rimediare subito grazie ai 30 giorni di prova gratuita. In questo modo si ottiene anche un mese per lo streaming di tutto il catalogo Prime Video.

