Offerte Esclusive Prime: i migliori sconti Logitech

Logitech: un marchio, una garanzia. Il brand è protagonista oggi dell’evento Offerte Esclusive Prime organizzato da Amazon, tra le migliaia di sconti proposti sull’e-commerce. Si tratta dell’occasione giusta per allestire una nuova postazione di lavoro o studio oppure per migliorare quella esistente con un nuovo mouse, tastiera o webcam.

Sconti Logitech con le Offerte Esclusive Prime

Abbiamo dato uno sguardo a quanto propone lo store, raccogliendo qui la Top 10 delle promozioni più interessati di cui approfittare subito. Le spedizioni sono gratuite, con consegna a domicilio immediata: ognuno scelga l’offerta migliore in base alle proprie esigenze e necessità.

Merita una citazione d’onore anche il mouse da gaming cablato modello Logitech G502 HERO Special Edition a soli 33,99 euro in sconto di 61,00 euro rispetto al prezzo di listino.

Per partecipare all’evento Offerte Esclusive Prime è necessario un abbonamento Prime. Se non l’hai ancora attivato, lo puoi fare subito approfittando dei 30 giorni di prova gratuita: avrai così accesso per un mese anche all’intero catalogo di Prime Video in streaming.

