Offerte di Halloween, arrivano le VPN in sconto

Halloween si avvicina, e con esso arrivano tante offerte da vari brand e settori diversi. Tra le varie disponibili che copriremo qui su Punto Informatico oggi segnaliamo quelle delle migliori VPN disponibili, per essere sempre protetti lavorando online e navigando da qualsiasi punto del mondo, anche su reti WiFi pubbliche.

Ma cos'è una VPN?

VPN è un acronimo, e sta per Virtual Private Network, e serve a proteggere la nostra connessione a internet e la nostra privacy online. Maschera i riferimenti di collegamento a un determinato sito o servizio fornendo l'indirizzo IP del server che utilizziamo come VPN. Difatti si tratta di quello, ovvero di un servizio che ci permette di collegarsi a un certo numero di server sparsi per il globo che a loro volta filtreranno la nostra connessione facendo da tramite.

Le migliori offerte VPN disponibili

Ci sono vari fornitori del servizio e abbiamo selezionato i migliori disponibili basandoci sulle prestazioni del servizio, le possibiltà offerte all'utente e il prezzo. Per Halloween arrivano molte offerte che abbattono i prezzi e permettono per pochi euro al mese di abbonarsi in forma estesa ad un fornitore di VPN. Basta consultare la nostra tabella per avere subito un riferimento delle migliori disponibili, anche per prezzo.

Ricordiamo anche che l'abbonamento o acquisto di un servizio VPN può essere un vero e proprio investimento, specie per chi viaggia, e non solo. Con un esempio classico, basta dire che i siti che fanno da aggregatori per i voli, acquisto di soggiorni in hotel o b&b, spesso prendono come riferimento il paese da cui si collega chi vuole fare l'acquisto. Cambiando paese è possibile dunque ricevere un prezzo diverso per lo stesso identico posto in un volo, ottenendo un risparmio importante, che va ben oltre al costo annuale di una VPN già con un solo biglietto. Valuta con attenzione le opzioni disponibili.