Offerte Huawei: Summer Wave taglia il prezzo del WATCH GT 6 Pro

Lo store ufficiale di Huawei ha dato il via alla Summer Wave, una sessione di sconti estivi che fino al 13 luglio promette di dare una scossa al mercato della tecnologia portatile. La campagna punta forte sulla convenienza diretta, mettendo sul piatto riduzioni di prezzo consistenti e bundle gratuiti pensati per rendere l’acquisto dei nuovi dispositivi molto più goloso rispetto al resto dell’anno. È il momento ideale per chi stava aspettando l’occasione giusta per mettersi al polso un assistente digitale capace di fare la differenza sia nello sport che nella gestione delle notifiche di tutti i giorni.

Immagini

Il protagonista indiscusso di questa sforbiciata ai prezzi è il HUAWEI WATCH GT 6 Pro da 46mm nella colorazione Black Fluoroelastomer, uno smartwatch che colpisce subito per il suo carattere solido e la qualità costruttiva della cassa. Pensato per resistere senza problemi ai ritmi della vita quotidiana e alle sessioni in palestra, si affida a un cinturino in fluoroelastomero nero che risulta tanto robusto quanto comodo sulla pelle. Sotto la scocca batte un hardware ottimizzato per la precisione: la rilevazione dei parametri vitali è costante e i dati sui percorsi all’aperto sono impeccabili grazie a un GPS estremamente reattivo. A tutto questo si aggiunge la proverbiale gestione energetica della linea GT, che riduce al minimo i passaggi dalla basetta di ricarica.

Passando ai numeri concreti, l’operazione commerciale imbastita da Huawei è davvero notevole. A fronte di un costo standard di 379 euro, la promo di partenza fissa il prezzo a 279 euro. La vera svolta arriva però inserendo prima del pagamento il codice a carrello ABLAME10, che fa crollare la spesa finale a soli 251 euro. La proposta diventa ancora più interessante se si considera che nel pacchetto sono inclusi, senza alcun sovrapprezzo, sia gli auricolari true wireless FreeBuds SE 2 sia un secondo cinturino strap per variare l’estetica del dispositivo.

Questa combinazione di sconti e omaggi sul top di gamma della serie di orologi è solo un assaggio di ciò che la Summer Wave riserva agli utenti. Il catalogo promozionale è infatti ricco di alternative altrettanto appetibili, con sconti importanti che coprono anche il mondo dei tablet, dei telefoni e degli accessori audio. Vale la pena fare un salto sullo store ufficiale per scoprire tutte le combinazioni disponibili prima che i pezzi in magazzino vadano esauriti.

In collaborazione con Huawei