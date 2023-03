Monitor HP 24 pollici FHD a 99€: l'Offerta di Primavera

Serve un nuovo monitor? Il modello HP V24e è protagonista tra le Offerte di Primavera su Amazon con uno sconto del 37% che lo rende acquistabile al prezzo finale di soli 99,99 euro. Adatto a gaming e produttività, integra un pannello IPS circondato da cornici ultra-sottili su tre dei quattro lati ed è reclinabile per un’esperienza di visione immersiva e priva di distrazioni.

Offerte di Primavera: il monitor HP V24e è un affare

La diagonale è pari a 24 pollici, la risoluzione è Full HD (1920×1080 pixel). Per quanto riguarda le tecnologie supportate ci sono la modalità Low Blue Light che evita l’affaticamento degli occhi. Sul retro trovano posto le porte HDMI e VGA per la connessione delle fonti video. Non mancano poi il tempo di risposta pari a 5 ms, la frequenza di aggiornamento da 60 Hz e la possibilità di montarlo a parete con staffa VESA 100×100. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai l’opportunità di acquistare il monitor HP V24e al prezzo finale di soli 99,99 euro, approfittando di uno sconto del 37% sul listino, grazie all’evento in corso su Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà sulla tua scrivania.

Rimangono ancora poche ore per approfittare delle Offerte di Primavera: il primo grande appuntamento dell’anno dedicato allo shopping online e organizzato dall’e-commerce si concluderà ufficialmente alle ore 23:59.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.