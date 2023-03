Offerte di Primavera: PC all-in-one ASUS a -300€

ASUS Vivo AiO 24 è il PC all-in-one protagonista delle Offerte di Primavera su Amazon con uno sconto di 300 euro sul prezzo di listino. Ha ciò che serve per la produttività quotidiana, ma anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Ogni componente hardware è racchiusa all’interno dello schermo, così da ridurre al minimo indispensabile l’ingombro sulla scrivania. Diamo uno sguardo a quanto offre la promozione in corso, valida ancora per poche ore e fino all’esaurimento delle unità a magazzino.

ASUS Vivo AiO 24: sconto di 300€ per il PC all-in-one

Partiamo dal sistema operativo: è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Queste, invece, le sue specifiche tecniche principali: monitor Full HD da 23,8 pollici, processore Intel Core i5-1135G7 con GPU Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, webcam con microfono, altoparlanti con tecnologia SonicMaster, porte USB 3.0, slot Ethernet e connettore HDMI posizionati sul retro. In dotazione mouse e tastiera wireless, come visibile nell’immagine qui sotto. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il PC all-in-one di ASUS (modello Vivo AiO 24) al prezzo finale di 649 euro invece di 949 euro come da listino, con uno sconto di 300 euro a disposizione ancora per poche ore.

Rimangono ancora poche ore per approfittare dell’evento organizzato da Amazon e dedicato alle Offerte di Primavera: si concluderà ufficialmente alle 23:59. Su queste pagine segnaleremo le migliori occasioni scovate all’interno delle categorie Informatica, Elettronica e Videogiochi.

