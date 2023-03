Offerte di Primavera: la gamma Redmi Note 12 è in sconto

Appena annunciati da Xiaomi e ufficialmente ancora in preordine, i nuovi smartphone della gamma Redmi Note 12 cono già proposti in sconto su Amazon grazie all’evento Offerte di Primavera che si conclude oggi. Puoi scegliere subito il tuo modello e riceverlo direttamente a casa al day one (4 aprile), senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna.

Preordine con sconto: gli smartphone Redmi Note 12

Ecco dunque le riduzioni di prezzo garantite dall’e-commerce a chi sceglie di acquistare uno dei telefoni della linea. Per conoscere l’elenco completo delle specifiche tecniche e delle funzionalità integrate è possibile consultare le descrizioni complete raggiungibili attraverso i link qui sotto.

Per il momento nessuno sconto, invece, per la variante Redmi Note 12 Pro+ a 499,90 euro che, tra le altre cose, integra una fotocamera principale da 200 megapixel. Lato software, tutti i modelli sono basati sul sistema operativo Android con interfaccia personalizzata MIUI.

Siamo ormai giunti alle ultime ore dell’evento Offerte di Primavera organizzato da Amazon. Si concluderà alle 23:59: fino ad allora pubblicheremo su queste pagine le migliori occasioni da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.