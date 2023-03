Offerte di Primavera Amazon: Samsung Galaxy M13 a -50€

Chi sta cercando un nuovo smartphone economico, ma al tempo stesso completo e versatile, può prendere in considerazione il modello Samsung Galaxy M13. Ha tutto ciò che serve, a partire dalle tre fotocamere presenti sul retro, e si trova in forte sconto (fino a -50 euro) grazie alle Offerte di Primavera su Amazon, l’evento dell’e-commerce al via oggi.

Samsung Galaxy M13: -50€ per la Primavera di Amazon

Con sistema operativo Android e interfaccia personalizzata One UI, integra le seguenti specifiche tecniche: display Infinity-V da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (2048×1080 pixel), processore octa core, 4 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 50+5+2 megapixel, sensore frontale da 8 megapixel, supporto dual SIM, WiFi dual band, Bluetooth 5.0 e batteria da 5.000 mAh (ricarica USB-C).

Sono ben tre le colorazioni disponibili tra le quali scegliere: eccole.

Ricordiamo che l’evento di Amazon legato alle Offerte di Primavera andrà a concludersi nella tarda serata di mercoledì. Su queste pagine sarà possibile trovare i migliori sconti delle categorie Informatica ed Elettronica.

