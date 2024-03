Offerte Primavera: notebook ASUS a -200€, GRANDE AFFARE

Fermi tutti: ASUS Vivobook 15 in sconto di 200 euro sul prezzo di listino ufficiale è l’occasione giusta per chi sta cercando il suo nuovo notebook, da dedicare a lavoro, studio, navigazione o intrattenimento multimediale. La Festa delle Offerte di Primavera è finalmente iniziata, su Amazon, con migliaia di promozioni su articoli di ogni categoria, a partire dall’informatica.

Il notebook ASUS Vivobook 15, l’occasione su Amazon

Partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Home con licenza ufficiale, così da poter ricevere le nuove funzionalità distribuite e tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche sono presenti il display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e superficie antiriflesso, processore Intel Core i3-1215U (di dodicesima generazione) con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per lo storege, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB Type-A e Type-C, webcam con microfono, altoparlanti, uscita video HDMI e autonomia elevata. Per altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

Lo sconto di 200 euro sul listino disponibile in questo momento porta ASUS Vivobook 15 al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita: il notebook può essere tuo a soli 429 euro invece di 629 euro come da listino ufficiale. È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa garantita già entro domani.

L’e-commerce celebra la bella stagione con incredibili sconti e promozioni, fino a lunedì 25 marzo: è la Festa delle Offerte di Primavera. Trova le occasioni migliori su amazon.it/springdealdays, per partecipare non è richiesto l’abbonamento Prime.