Offerte di Primavera: lo sconto su Chromecast con Google TV (HD)

Trasforma qualsiasi monitor o televisore in una Smart TV, grazie al forte sconto di oggi che vede protagonista Chromecast con Google TV (HD). È perfetto per lo streaming da servizi come Netflix, DAZN, Prime Video, YouTube, Disney+, NOW, RaiPlay, Infinity e Paramount+, ma anche per il mirroring dei contenuti direttamente da smartphone, tablet e computer. Amazon ha lanciato oggi la Festa delle Offerte di Primavera, offrendo agli acquirenti l’opportunità di risparmiare su una vasta gamma di prodotti per casa, anche nella categoria Elettronica come in questo caso.

Offerte di Primavera Chromecast con Google TV (HD) in sconto

Nella confezione è incluso il telecomando visibile qui sotto, con microfono utile per inviare tramite comandi vocali all’assistente virtuale. Funziona connettendosi alla rete Wi-Fi di casa (installazione e configurazione sono molto semplici). Supporta la risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). Le oltre 11.800 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto: 4,7/5 stelle, quasi un perfect score. Per tutti gli altri dettagli ti rimandiamo alla scheda completa.

Se vuoi portare lo streaming e il mirroring dei contenuti ovunque, acquista Chromecast con Google TV, nella sua versione HD, al prezzo finale di soli 29 euro. L’e-commerce applica in automatico lo sconto del 25% rispetto al listino, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici.

Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, fino a lunedì 25 marzo. Scopri subito le migliori occasione da cogliere al volo su amazon.it/springdealdays. Per partecipare all’evento non c’è bisogno dell’abbonamento Prime.