Offerte Prime: Telecamera WiFi con Pannello Solare 360° Tapo a soli 70€

La sicurezza prima di tutto! Grazie alla Telecamera WiFi con Pannello Solare 360° Tapo C610 hai controllo totale a soli 69,99 euro! Il vantaggio di scegliere questo kit è poter installare una videocamera di sorveglianza senza dover affrontare opere murarie né collegamenti alla rete elettrica. Infatti, grazie al pannello solare preinstallato riceverà tutta l’energia necessaria per funzionare in qualsiasi punto esterno dell’abitazione.

Questa promozione è disponibile solo su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime, un’occasione unica che termina oggi per acquistare tantissimi prodotti come questo a prezzi super convenienti. Senza fili, si installa ovunque eliminandola presenza di prese e consentendo una posizione flessibile.

Questa videocamera offre un monitoraggio a 360 gradi e rileva oltre che traccia accuratamente persone e movimenti strani. La tecnologia in 2K permette di avere una visione ricca di dettagli e colori vividi. Puoi anche installare una scheda MicroSD così ottieni uno storage senza pagare abbonamenti.

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