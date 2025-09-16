Office Pro Plus 2021 vs Office Pro Plus 2024: Quale Scegliere?

Edoardo D'amato Pubblicato il 16 set 2025

Per chi lavora quotidianamente con testi, dati e comunicazioni aziendali, Microsoft Office continua a essere il punto di riferimento. In particolare, la versione Office Professional Plus è l’edizione più completa della suite, pensata per chi lavora quotidianamente con documenti, dati e presentazioni. Include infatti tutte le applicazioni principali: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e Publisher, offrendo un pacchetto versatile e affidabile. A differenza di Microsoft 365, si acquista con formula “una tantum”, senza abbonamento, risultando ideale per chi preferisce un investimento unico e duraturo.

Negli ultimi anni sono state rilasciate diverse edizioni della suite e propendere per l’una o per l’altra non è sempre semplice. Questa guida nasce per fare chiarezza nello specifico sul confronto tra Office Pro Plus 2021 e Office Pro Plus 2024, analizzando differenze, novità e punti in comune. L’obiettivo è guidare l’utente verso la scelta più adatta, a seconda delle proprie esigenze: professionisti e aziende che richiedono funzionalità avanzate, oppure chi desidera risorse di base. Infine, verranno presentate anche le principali offerte per l’acquisto, così da aiutare a individuare la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Riepilogo Differenze Office Pro Plus 2021 vs Office Pro Plus 2024

Per scegliere in maniera consapevole tra Microsoft Office 2021 Pro Plus e Office Professional Plus 2024 bisogna valutare non solo il prezzo, ma anche le caratteristiche aggiuntive e il livello di supporto offerto. La prima rimane una scelta solida per chi cerca compatibilità con i sistemi più datati, mentre la seconda punta sull’innovazione, grazie all’intelligenza artificiale, a un’interfaccia più moderna e a moduli avanzati per collaborazione e sicurezza. Di seguito una panoramica comparativa per sgombrare il campo da ogni dubbio.

Criterio Office Pro Plus 2021 Office Pro Plus 2024 Costo Licenza perpetua, prezzo generalmente più basso Licenza perpetua, prezzo più alto ma con funzioni aggiornate Funzioni AI Assenti Copilot e tool di intelligenza artificiale integrati Nuove funzioni e aggiornamenti Aggiornamenti minori, funzioni standard Excel con nuove funzioni (IMAGE, testo e matrici), PowerPoint con design intelligente, ottimizzazione generale Compatibilità sistemi operativi Windows 10 e versioni precedenti Ottimizzato per Windows 11 e Windows 10 Sicurezza Standard, aggiornamenti di base Protezione avanzata contro malware e phishing, prestazioni più stabili Interfaccia utente Layout classico, meno moderno Design rinnovato, icone aggiornate, maggiore accessibilità Collaborazione Condivisione file tradizionale Co-editing in tempo reale tramite OneDrive/SharePoint Supporto Aggiornamenti limitati nel tempo Supporto prolungato e compatibilità con nuove tecnologie

Chi Dovrebbe Scegliere Quale Versione

Le due alternative di Office analizzate in questa guida rispondono a priorità ed esigenze differenti: ci sono utenti che privilegiano la compatibilità con i sistemi già in uso (Microsoft Office 2021 Pro Plus) e quelli che, invece, preferiscono avere a disposizione servizi aggiornati e funzioni innovative (Office Professional Plus 2024). Per orientarsi meglio, vediamo a chi può essere consigliata ciascuna versione.

Office Pro Plus 2021

Office Pro Plus 2021 è adatto a chi cerca un programma solido e destinato a durare nel tempo senza la necessità di aggiornamenti frequenti. È ideale per utenti individuali, professionisti e piccole realtà che intendono fare un investimento unico, abbattendo i costi sul lungo periodo. Questa edizione è particolarmente indicata per chi utilizza Windows 10 o sistemi leggermente meno recenti, senza doversi adattare a nuove interfacce o funzioni che potrebbero non essere necessarie.

Si tratta della soluzione perfetta per chi ha bisogno delle applicazioni classiche – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e Publisher – senza l’urgenza di integrare intelligenza artificiale o sistemi avanzati di collaborazione. In altre parole, è consigliata a chi lavora prevalentemente in autonomia, gestisce documenti in modo tradizionale e desidera una licenza definitiva che non richieda ulteriori spese nel tempo.

Office Pro Plus 2024

Microsoft Office Pro Plus 2024 si rivolge a chi vuole ottenere la versione più aggiornata e completa della suite, con applicativi che sfruttano appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie di collaborazione. È ideale per aziende, team e professionisti che operano in ambienti dinamici, dove il lavoro passa attraverso la condivisione rapida di documenti, l’editing simultaneo e l’integrazione diretta con Microsoft Teams e servizi cloud.

Questa edizione garantisce un livello di sicurezza superiore e prestazioni più veloci, offrendo un’interfaccia moderna e intuitiva che semplifica anche l’accessibilità. A differenza della distribuzione precedente, quella del 2024 in sostanza permette di affrontare progetti complessi con strumenti di analisi avanzata, modelli di presentazione intelligenti e un supporto tecnico più duraturo. Office Professional Plus 2024 è quindi consigliata a chi non può rinunciare alle innovazioni più recenti e preferisce un software che resti al passo con le esigenze future. Un investimento mirato all’efficienza e alla competitività sul lungo periodo.

Nuove Funzionalità di Microsoft Professional Plus 2024

Rispetto a Microsoft Office 2021 Pro Plus, l’edizione 2024 introduce diverse novità pensate per rendere il lavoro più veloce, sicuro e collaborativo. Ecco le principali:

Intelligenza artificiale integrata : l’elemento più innovativo è l’integrazione dell’ AI (Copilot) , che supporta l’utente nella scrittura di testi, nella creazione di presentazioni e nell’analisi dei dati. Ad esempio, Word mette a disposizione suggerimenti avanzati per la scrittura e in Excel è possibile creare grafici dinamici che si adattano in automatico alle modifiche dei dati. Questo riduce i tempi di lavoro e apre a modalità di produttività completamente nuove;

: l’elemento più innovativo è l’integrazione dell’ , che supporta l’utente nella scrittura di testi, nella creazione di presentazioni e nell’analisi dei dati. Ad esempio, Word mette a disposizione e in Excel è possibile creare che si adattano in automatico alle modifiche dei dati. Questo riduce i tempi di lavoro e apre a modalità di produttività completamente nuove; Miglioramenti in Excel : Excel 2024 si arricchisce di risorse che rendono l’analisi dei dati ancora più potente. I grafici ora si adattano automaticamente alle matrici dinamiche, permettendo di aggiornare le visualizzazioni senza interventi manuali. Sono state introdotte inoltre nuove funzioni dedicate alla manipolazione del testo e delle matrici , che semplificano operazioni complesse con formule più intuitive. La nuova funzione IMAGE consente di inserire immagini direttamente nei fogli di lavoro, integrando meglio elementi visivi e dati numerici. A questo si aggiunge un miglioramento generale delle prestazioni : i fogli di lavoro risultano più rapidi nella gestione anche di dataset molto ampi;

: Excel 2024 si arricchisce di risorse che rendono l’analisi dei dati ancora più potente. I grafici ora si adattano automaticamente alle matrici dinamiche, permettendo di aggiornare le visualizzazioni senza interventi manuali. Sono state introdotte inoltre , che semplificano operazioni complesse con formule più intuitive. La nuova funzione IMAGE consente di inserire immagini direttamente nei fogli di lavoro, integrando meglio elementi visivi e dati numerici. A questo si aggiunge un : i fogli di lavoro risultano più rapidi nella gestione anche di dataset molto ampi; Nuove funzioni in PowerPoint : la release 2024 introduce modelli intelligenti e tool di design automatici , che permettono di creare slide più professionali in pochi minuti. Migliorata anche la gestione delle animazioni e delle transizioni , con effetti più fluidi e moderni. Da menzionare la presentazione con cameo , con la possibilità di inserimento di video in tempo reale nelle diapositive di PowerPoint;

: la release 2024 introduce modelli intelligenti e , che permettono di creare slide più professionali in pochi minuti. Migliorata anche la , con effetti più fluidi e moderni. Da menzionare la , con la possibilità di inserimento di video in tempo reale nelle diapositive di PowerPoint; Collaborazione in tempo reale : pur trattandosi di una suite installata localmente, Microsoft Office Pro Plus 2024 potenzia le funzioni di condivisione e co-editing dei file tramite OneDrive e SharePoint. I team possono quindi lavorare sugli stessi documenti contemporaneamente , diminuendo la necessità di inviare versioni multiple via email;

: pur trattandosi di una suite installata localmente, Microsoft Office Pro Plus 2024 potenzia le funzioni di condivisione e co-editing dei file tramite OneDrive e SharePoint. I team possono quindi , diminuendo la necessità di inviare versioni multiple via email; Miglioramenti di sicurezza e prestazioni : Microsoft ha rafforzato la protezione contro malware e phishing nei file allegati, oltre ad aver ottimizzato la velocità di apertura e gestione dei documenti . Anche l’interfaccia risulta più reattiva rispetto alla versione 2021;

: Microsoft ha nei file allegati, oltre ad aver . Anche l’interfaccia risulta più reattiva rispetto alla versione 2021; Design moderno e accessibilità migliorata: il layout è stato aggiornato con icone più chiare e un look più pulito, oltre a funzionalità dedicate all’accessibilità, come la lettura facilitata e la scrittura con dettatura vocale ottimizzata. Da segnalare nuove opzioni come Immersive Reader e la compatibilità con le tecnologie assistive. Risulta molto più semplice da utilizzare per utenti con disabilità.

Dove Acquistare Office Pro Plus 2021 e 2024

Quando si tratta di acquistare Office Pro Plus, è fondamentale affidarsi a canali sicuri e certificati. Le licenze originali di Microsoft devono sempre essere comprate tramite rivenditori ufficiali o piattaforme che garantiscano autenticità e supporto. Per riconoscere un venditore sicuro occorre verificare la presenza di recensioni positive, l’indicazione chiara del tipo di licenza (perpetua o in abbonamento) e la possibilità di ricevere assistenza in caso di problemi con l’attivazione. Diffidare da siti che offrono prezzi troppo bassi o licenze non chiare è il primo passo per evitare spiacevoli sorprese.

Tra le opzioni disponibili online, un punto di riferimento è Licensel, che propone entrambe le versioni a prezzi competitivi e con garanzia di originalità. Si tratta di un’azienda italiana specializzata nella vendita di licenze ESD originali (software digitali da scaricare), con anni di esperienza nel settore. Si posiziona come leader in Italia nella commercializzazione di licenze Microsoft, garantendo autenticità e efficienza. I suoi punti di forza sono i prezzi competitivi, grazie ad accordi a lungo termine con i fornitori, consegna delle chiavi di attivazione via email immediatamente dopo l’acquisto e supporto dedicato attivo 24/7 anche nei giorni festivi.

Licensel offre licenze perpetue, senza abbonamento, con download diretto dai siti ufficiali dei produttori e sconti molto interessanti. In questo momento, Microsoft Office Pro Plus 2024 valido per un dispositivo costa 49,90€ invece di 149,90€ per un unico dispositivo. Il prezzo per associare la licenza a cinque diversi dispositivi è di 149,90€ invece di 399,90€.

Microsoft Office 2021 Pro Plus, invece, costa 39,90€ anziché 89,90€ per un singolo dispositivo e 149,90€ anziché 299,90€ per cinque device. La consegna con garanzia di acquisto avviene rapidamente via mail.

Vantaggi di Comprare da un Rivenditore Ufficiale

Scegliere un rivenditore ufficiale come Licensel quando si acquista Office Professional Plus significa coniugare sicurezza, convenienza e affidabilità nel lungo periodo. Il mercato delle licenze software è infatti pieno di offerte poco chiare o addirittura illegali, che rischiano di trasformarsi in un problema serio: attivazioni che non funzionano, chiavi disattivate dopo pochi mesi o software contraffatti che mettono a rischio i dati sensibili. Un partner certificato elimina queste incertezze, assicurando prodotti autentici e un processo di acquisto trasparente.

Con Licensel, ogni licenza è accompagnata da un supporto dedicato che parte dalla fase di installazione e si estende al periodo successivo all’attivazione. Gli utenti ricevono istruzioni chiare e dettagliate per configurare correttamente il software, con la possibilità di contare su un servizio clienti disponibile 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. Questa assistenza immediata rappresenta un valore aggiunto importante, soprattutto per professionisti e aziende che non possono permettersi interruzioni nel lavoro quotidiano.

Un altro aspetto fondamentale è la garanzia che i file di installazione provengano esclusivamente dai siti ufficiali Microsoft. Questo significa che il programma non contiene modifiche o aggiunte indesiderate e rispetta i più alti standard di sicurezza. La certezza di avere un prodotto originale assottiglia al minimo i rischi di vulnerabilità informatiche e assicura la piena compatibilità con gli aggiornamenti rilasciati dal produttore.

A tutto ciò si aggiunge il vantaggio economico. Grazie a politiche di acquisto all’ingrosso e a partnership consolidate, Licensel è in grado di proporre prezzi più competitivi rispetto ad altri canali, senza compromettere la qualità del servizio. E le promozioni periodiche consentono di ottenere Office Pro Plus a condizioni particolarmente vantaggiose.

Verdetto Finale

Arrivati a questo punto, la domanda da porsi non è più soltanto “quale versione è migliore”, ma piuttosto “quale versione è migliore per me”. Office Professional Plus non è un prodotto qualunque: è un software che diventa parte integrante della routine quotidiana. Il pacchetto del 2021 conserva tutto ciò che ha reso la suite Microsoft un pilastro per aziende e professionisti negli ultimi decenni: stabilità, compatibilità e un modello di acquisto semplice e duraturo. Non è una scelta retrò, ma una strada consapevole per chi non ha bisogno di avere l’ultima novità e preferisce concentrarsi su supporti già consolidati.

Dall’altra parte, Microsoft Office Pro Plus 2024 porta con sé l’idea di un futuro già presente: l’integrazione dell’AI, la velocità di esecuzione, l’interfaccia rinnovata e i vantaggi della collaborazione in tempo reale mostrano come Microsoft stia trasformando la propria suite in un ecosistema pensato per il lavoro connesso, rapido e sicuro. Non è solo un aggiornamento tecnico, ma un cambio di paradigma che spinge verso un modo diverso di concepire la produttività.

In conclusione, se si cerca continuità, Office Pro Plus 2021 è ancora un investimento affidabile; se invece si ha bisogno di specifiche più avanzate, va meglio Office Pro 2024. L’importante è non considerare queste due versioni come concorrenti, ma come risposte diverse a bisogni diversi, entrambe valide e complete nel loro approccio.

Domande frequenti su Office Pro Plus Quali programmi sono inclusi in Office Pro Plus 2024? Office Pro Plus 2024 include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e Publisher, offrendo tutte le applicazioni principali per la produttività professionale con licenza perpetua. Si può aggiornare da Office 2021 a Office 2024? Non esiste un upgrade diretto: per passare da Office 2021 a Office 2024 è necessario acquistare una nuova licenza completa. Le due versioni sono compatibili? Si può aprire con Office 2024 un file creato con Office 2021? Sì, i file creati con Office 2021 sono pienamente compatibili e si aprono senza problemi in Office 2024, mantenendo formati e contenuti. Cosa si intende per "licenza a vita"? La “licenza a vita” indica un acquisto unico, senza abbonamenti: il software resta utilizzabile senza limiti di tempo sul dispositivo in cui è stato installato. Fino a quando sono previsti aggiornamenti per Office Pro Plus 2021? Microsoft garantisce aggiornamenti di sicurezza e supporto per Office Pro Plus 2021 fino a ottobre 2026, senza però aggiungere nuove funzionalità. Microsoft Office Pro Plus 2024 è compatibile con tutti i sistemi operativi e dispositivi? No, Office Pro Plus 2024 è compatibile con Windows 10 e Windows 11; non è supportato su macOS, Linux o dispositivi mobili.