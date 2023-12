Okta: accesso ai dati di oltre 18.000 clienti

Okta aveva comunicato all’inizio del mese che l’intrusione di fine ottobre riguardava solo 134 clienti. L’azienda californiana, leader nel mercato dei servizi di autenticazione e gestione dell’identità, ha invece scoperto che i cybercriminali (ignoti) hanno rubato i dati di tutti i clienti che usano il servizio di assistenza.

Data breach peggiore del previsto

I cybercriminali hanno compromesso il notebook di un dipendente e rubato le credenziali di accesso al sistema di supporto clienti (Okta Help Center). L’intrusione ha permesso di scaricare i file HAR (HTML Archive) che contengono i dati necessari per riprodurre il problema segnalato, tra cui cookie e token di sessione. L’azienda aveva comunicato che i clienti interessati erano solo 134.

In seguito all’indagine, Okta ha invece scoperto che è stato rubato un report con i dati di tutti i clienti del sistema di supporto. Non è noto il numero, ma sul sito ufficiale è scritto che i clienti sono oltre 18.000. Il report contiene nome dell’azienda, indirizzo fisico, nomi, username, email e numeri di telefono. Okta spiega che il report non contiene password o altri dati sensibili e che per il 99,6% dei clienti ci sono solo nome e indirizzo email.

Nel report sono anche presenti i dati di alcuni dipendenti. Dato che molti utenti sono amministratori, Okta consiglia a tutti di attivare l’autenticazione multi-fattore (sono già il 94% circa). Le informazioni contenute nel report potrebbero essere sfruttate per attacchi di phishing e ingegneria sociale. L’azienda californiana invita inoltre i clienti ad usare le ultime funzionalità di sicurezza, tra cui Session Binding e Session Timeout.