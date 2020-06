Stretta di mano annunciata tra Intel e il Comitato Olimpico Internazionale: insieme le due realtà offriranno servizi di life coaching, mentoring, apprendimento e sviluppo personale a oltre 50.000 atleti della comunità Olimpica in vista dell’appuntamento di Tokyo fissato per il prossimo anno. L’impegno del chipmaker si inserisce nell’ambito del programma Athlete365 organizzato dal CIO.

L’obiettivo è aiutare gli atleti ad affrontare e superare l’impetto della crisi legata a COVID-19. Intel lo farà partendo dalla valutazione dei benefit già offerti ai dipendenti, dall’accesso a strumenti e servizi fino alla fornitura di tool aggiuntivi per l’apprendimento e lo sviluppo personale coinvolgendo partner del calibro di LinkedIn. Queste le parole del CEO Bob Swan.

Gli atleti lavorano senza sosta per raggiungere i loro obiettivi. Così facendo aiutano il mondo a essere più unito. In veste di partner olimpico globale, consideriamo gli atleti come un’estensione della famiglia di Intel e cerchiamo di aiutarli in ogni modo possibile, particolarmente in tempi difficili come questo. Abbiamo eccellenti servizi per i dipendenti di Intel e desideriamo estenderli alla comunità degli atleti.