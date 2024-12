OnePlus 12 5G è mostruosamente potente: 16+512GB e non solo (-33%)

Uno smartphone che non ha timore di fare sua la potenza. OnePlus 12 5G è un modello eccellente se ami sperimentare a più non posso ma soprattutto non rinunciare neanche a un dettaglio. Completo sotto tutti i punti di vista, questo geniale dispositivo è completo sotto ogni punto di vista per streaming, applicazioni e gaming mobile anche avanzato. Puoi acquistarlo a soli 733,92€ su Amazon approfittando al volo dello sconto del 33%. Non perdere l’occasione, il prezzo è oro in questo momento.

OnePlus 12 5G: perché scegliere questo smartphone?

Non si parla solamente di prestazioni ma anche di un design da capogiro con un’eleganza tale da farti rimanere sbalordito. Sembra surreale che OnePlus 12 5G, con tutto quello che ti offre, possa avere uno spessore così minimo e invece. In colorazione Silky Black è amore a prima vista.

Tuttavia sappiamo benissimo che non si giudica un libro dalla copertina quindi lasciati ammaliare dalla sua scheda tecnica. Si parte alla grande con un display AMOLED Super Fluid con risoluzione 2K e refresh rate a 120Hz per una fluidità soprannaturale. Supportato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e abbinato a 16GB di RAM e 512GB di memoria… Non esistono limiti. Le applicazioni e il multitasking sono all’ordine del giorno senza rinunciare a streaming con risoluzione sbalorditiva e al gaming mobile che non teme neanche i titoli più “pesanti”.

Ovviamente non può mancare all’appello una batteria altrettanto eccellente. Difatti troviamo un modello da 5400mAh che torna al 100% in appena 26 minuti attraverso la ricarica SUPERVOOC da 100W.

E che dire, anche con fotografie e video vai alla grande con fotocamera da 50MP resa speciale dall’algoritmo proprietario TurboRAW HDR.

A soli 733,92€ su Amazon, OnePlus 12 5G è lo smartphone definitivo. Acquistalo ora con uno sconto del 33% e pagalo, se vuoi, in 12 rate senza interessi. Arriva prima di Natale.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.