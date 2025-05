OnePlus annuncia funzionalità IA e Plus Key

Il produttore cinese ha annunciato OnePlus AI, un insieme di funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale. Debutteranno con il OnePlus 13s (variante del OnePlus 13T disponibile in Cina) che verrà venduto in India, insieme al Plus Key, il nuovo pulsante laterale che prenderà il posto del famoso Alert Slider.

OnePlus AI e Plus Key

Il Plus Key è un pulsante programmabile, come Alert Slider. Permette di cambiare profilo audio, avviare la fotocamera, tradurre testi o iniziare una registrazione. Con il OnePlus 13s consentirà inoltre di attivare AI Plus Mind, una nuova funzionalità AI che può riconoscere il contenuto sullo schermo ed eseguire varie azioni, tra cui il salvataggio delle informazioni nel Mind Space.

Può anche estrapolare date e orari da un’immagine o da un testo e aggiungerli al calendario. L’integrazione con AI Search consente inoltre ricerche in linguaggio naturale. Entro la fine dell’anno, AI Plus Mind classificherà automaticamente i contenuti per migliorarne l’organizzazione. Sarà disponibile sugli altri modelli della serie OnePlus 13 tramite aggiornamento software e potrà essere attivato con uno swipe a tre dita.

Queste sono le altre funzionalità AI:

AI VoiceScribe (solo in India): consente di registrare, riassumere e tradurre chiamate e riunioni direttamente nelle app di messaggistica, videochiamate e meeting online più diffuse

AI Call Assistant (solo in India): su OnePlus 13s, l'app Telefono offrirà opzioni per riassunti automatici delle chiamate o traduzione in tempo reale durante la conversazione

AI Translation : unifica tutte le funzioni di traduzione – testuale, vocale in tempo reale, tramite fotocamera e da schermo – in un'unica app intuitiva, per facilitare la comprensione delle lingue straniere

AI Search (integrato con AI Plus Mind): consente ricerche in linguaggio naturale su file locali, impostazioni, note e calendario, restituendo risultati contestualmente rilevanti

AI Reframe : analizza le foto, identifica il soggetto e suggerisce più opzioni creative di inquadratura tra cui scegliere

AI Best Face 2.0 (in arrivo tramite OTA): migliora le foto di gruppo rilevando e correggendo problemi come occhi chiusi o espressioni poco riuscite

Anche OnePlus utilizza un approccio ibrido, come Apple. Le funzionalità AI sono eseguite sul dispositivo per garantire la privacy. Quando occorre più potenza di calcolo verrà utilizzato il Private Computing Cloud, uno spazio sicuro protetto dalla crittografia.