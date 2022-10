OnePlus Nord 2: sconto al MINIMO STORICO con le offerte Prime Day

Con i Prime Day che si chiuderanno alle 23.59 di questa sera, è tempo di riuscire ad approfittare delle ultime incredibili offerte. Questa volta ti segnaliamo che OnePlus Nord 2 ha raggiunto il suo minimo storico su Amazon: acquistandolo oggi lo pagherai soltanto 333€, per un risparmio di 166€ rispetto al prezzo di listino.

Ricordiamo, come sempre, che per accedere allo sconto è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Puoi sfruttare adesso la tua prova gratuita di 30 giorni e avere subito accesso a tutte le offerte di queste ultime ore.

OnePlus Nord 2: uno smartphone eccezionale a prezzo top con le offerte Prime Day

OnePlus Nord 2 è un telefono molto apprezzato dagli appassionati del settore, che si contraddistingue per la presenza di un display fluid AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione da 1080×2400 pixel. Il processore è un MediaTek Dimensity 1200 3GHz, che assicura prestazioni ed efficienza energetica.

Con la tripla fotocamera da 50 megapixel catturi immagini nitide e dettagliate, mentre la batteria da 4500mAh è in grado di accompagnarti per una giornata intera di uso intenso. Presente anche una fotocamera per i selfie da ben 32 megapixel.

Il sistema operativo OxygenOS 11.3, con Google Communications App preinstallate, è la ciliegina sulla torta di un dispositivo degno della tua attenzione, specialmente a questo prezzo. Fino a stasera, solo 333 euro: il miglior prezzo di sempre mai visto su Amazon. Peccato non approfittarne.

