La tastiera meccanica personalizzabile di OnePlus

Non solo smartphone, auricolari e dispositivo mobile per OnePlus, ma anche una tastiera meccanica personalizzabile. Lo sviluppo della periferica, che sarà pienamente compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS e Linux, è stata annunciato un po’ a sorpresa dal brand come parte dell’iniziativa Featuring, finalizzata a coinvolgere la community nel processo di realizzazione dei nuovi prodotti.

OnePlus lancerà una tastiera meccanica personalizzabile

Tra le caratteristiche principali già rese note segnaliamo il design a doppia guarnizione per un feedback ottimale dei tasti durante e dopo la pressione e la scocca in alluminio per garantire robustezza e durata nel tempo.

Come anticipato, è prevista un’ampia libertà in termini di personalizzazione, così da poter intervenire ad esempio sugli interruttori hot-swap e sul firmware, grazie alla sua natura open source flessibile, per la rimappatura e l’impiego degli effetti di illuminazione RGB.

Queste le diverse fasi del progetto, svelato in occasione delle celebrazioni per i nove anni dalla nascita del brand.

Novembre 2022: concept di progetto sviluppato;

dicembre 2022: co-creazione con gli utenti;

gennaio 2023: fase di test rigorosa;

febbraio 2023: lancio ufficiale del prodotto;

marzo-aprile 2023: inizio della produzione in serie.

Al momento non ci sono informazioni certe a proposito del prezzo di vendita.

Dunque, il lancio sul mercato è previsto per la primavera 2023. Sarà acquistabile con tutta probabilità sullo store ufficiale e sullo store Amazon del marchio. Tutti gli altri dettagli e gli aggiornamenti sono consultabili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.