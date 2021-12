OnlyFans cambia CEO: Tim Stokely lascia ad Ami Gan

Cambio al vertice per OnlyFans, che ha ora un nuovo CEO: il fondatore Tim Stokely lascia il posto ad Ami Gan, fino ad oggi Head of Communication and Marketing della piattaforma (in passato al servizio di Red Bull e Quest Nutrition). I due hanno collaborato in modo stretto nel corso dell'ultimo anno e mezzo, guidando la realtà durante un periodo di forte crescita.

Ami Gan è il nuovo CEO di OnlyFans

Si chiude così un 2021 che ha visto la società prima annunciare un proprio allontanamento dal business legato alla produzione e alla distribuzione dei contenuti per adulti, salvo poi ripensarci e confermare il dietrofront pochi giorni più tardi, in conseguenza al coro di proteste sollevato dalla community. Di seguito le parole di Stokely che ha dato vita all'azienda nel 2016 e che rimarrà coinvolto in questa fase di transizione come consulente.

Ami ha una profonda passione per il business di OnlyFans. Sto passando il testimone a un'amica e collega con la giusta visione e la motivazione per aiutare la società a esprimere il suo enorme potenziale. OnlyFans è ancora una realtà nuova, Ami porta con sé un'energia fresca, riflettendo ciò che siamo come business.

Secondo la stima condivisa da Axios, OnlyFans ha generato vendite per un valore pari a 1,2 miliardi di dollari nel corso del 2020 e si appresta a chiudere questo 2021 a quota 2,5 miliardi di dollari. Cifre che aiutano a comprendere la forte crescita registrata dal business gestito. Questa la prima dichiarazione di Gan nel suo nuovo ruolo.