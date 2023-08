Global Illumination è la prima acquisizione di OpenAI

La prima acquisizione messa a segno da OpenAI nei suoi sette anni circa di attività è appena stata confermata: si tratta di Global Illumination. L’annuncio è giunto dalle pagine del sito ufficiale. Come si legge tra le (poche) righe dell’annuncio, il suo team è già al lavoro sui prodotti core dell’organizzazione, incluso il chatbot ChatGPT.

Global Illumination è un’azienda che ha sfruttato l’intelligenza artificiale per dar vita a strumenti creativi, infrastrutture ed esperienze digitali.

OpenAI e l’acquisizione di Global Illumination

Thomas Dimson, uno dei co-fondatori, ha lavorato in passato agli algoritmi di Instagram delegati al ranking dei contenuti e alla loro diffusione attraverso il social network. Nel suo biennio di esistenza, la società ha già ricevuto diversi investimenti da realtà come Paradigm, Benchmark e Slow. Non è chiaro quale sia la finalità dell’operazione, se in qualche modo legata a progetti con un’attinenza al gaming. Di certo, tutto ruota attorno alle ambizioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Questa la descrizione fornita dall’azienda stessa.

Global Illumination è una digital product company con base a New York che, di recente, ha lavorato a Biomes. Il team stato fondato da Thomas Dimson, Taylor Gordon e Joey Flynn ed è composto da alcuni dei più veterani collaboratori di Facebook, Instagram, YouTube, Google, Riot Games e altro. Crediamo che ci sia creatività in tutte le discipline.

Biomes è un gioco appartenente al genere MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) con le tipiche dinamiche sandbox e accessibile da browser. L’ispirazione a Minecraft sembra piuttosto esplicita, almeno per quanto riguarda lo stile grafico. Qui sotto è visibile il trailer, mentre per saperne di più rimandiamo al sito ufficiale.

Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico necessario per giungere alla stretta di mano. L’intero team di Global Illumination, fondata nel 2021, si è già unito a quello di OpenAI.