OpenAI (ChatGPT) e il supporto al giornalismo locale

Proprio nel giorno in cui riceve una lettera aperta firmata da migliaia di autori alla ricerca di un equo compenso, OpenAI annuncia una collaborazione finalizzata al sostegno del giornalismo locale. La stretta di mano vede l’organizzazione guidata da Sam Altman, responsabile tra le altre cose di ChatGPT, staccare un assegno da 5 milioni di dollari in favore dell’American Journalism Project, con l’obiettivo di sperimentare iniziative al fine di supportare l’attività di chi, ogni giorno, si impegna per garantire un’informazione di qualità nel proprio territorio di competenza. Insomma, di chi quotidianamente consuma le suole delle scarpe, come diceva qualcuno.

IA e giornalismo locale: OpenAI con AJP

La volontà dichiarata, secondo Sarabeth Berman (CEO di AJP), è quella di gestire i modo intelligente i potenziali vantaggi e le insidie derivanti da questa nuova tecnologia, in modo che l’attività dei professionisti del settore possa continuare a costituire un pilastro essenziale per la democrazia.

In queste prime fasi dell’IA generativa, abbiamo l’opportunità di garantire che le realtà operanti nel giornalismo locale e le comunità siano coinvolte nella definizione delle sue implicazioni. Attraverso questa partnership, vogliamo promuovere modalità grazie alle quali l’IA possa migliorare, e non mettere in pericolo, il giornalismo.

Più nel dettaglio, la somma sarà investita per creare un team dedicato e finanzierà direttamente l’impiego delle soluzioni IA per alcune delle sue organizzazioni.

OpenAI mette inoltre a disposizione un equivalente pari a 5 milioni di dollari in crediti API, così che le realtà che fanno capo all’American Journalism Project possano avviare iniziative inerenti all’ambito dell’intelligenza artificiale.

Come si legge sulle pagine del sito ufficiale, l’AJP (realtà fondata nel 2019) si pone l’obiettivo di supportare il giornalismo locale, a beneficio delle comunità d’oltreoceano.