 OpenAI Jobs Platform: l'era delle assunzioni con l'AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

OpenAI Jobs Platform: l'era delle assunzioni con l'AI

Intelligenza artificiale destinata a essere sempre più influente nel processo di assunzione: annunciato l'arrivo di OpenAI Jobs Platform.
OpenAI Jobs Platform: l'era delle assunzioni con l'AI
Business AI
Intelligenza artificiale destinata a essere sempre più influente nel processo di assunzione: annunciato l'arrivo di OpenAI Jobs Platform.
Microsoft Designer

Tra i molti progetti messi in cantiere dal creatore di ChatGPT c’è anche OpenAI Jobs Platform. Il nome è già di per sé piuttosto esplicativo: sarà una piattaforma per ricerca lavoro e assunzioni basata prevalentemente sull’AI. Nessuna tempistica ufficiale per il lancio (metà 2026 secondo TechCrunch), niente anteprime, solo una dichiarazione d’intenti condivisa sul blog ufficiale.

Jobs Platform di OpenAI sfiderà LinkedIn e Indeed

Un po’ LinkedIn e un po’ Indeed, insomma, con dinamiche fortemente influenzate dall’intelligenza artificiale. Questo l’estratto più significativo dall’annuncio.

… e useremo l’intelligenza artificiale per aiutarti a trovare la combinazione perfetta tra ciò di cui le aziende hanno bisogno e ciò che i lavoratori possono offrire.

L’obiettivo dichiarato è quello di mettere in contatto aziende e professionisti. In altre parole, sarà una piattaforma su cui la domanda e l’offerta si possano incontrare in modo più efficace rispetto a quanto avviene oggi.

L’impiego dei sistemi AI durante i colloqui di lavoro, e più in generale nell’ambito della ricerca del personale, non è certo cosa nuova. Le aziende che si sono affidate agli algoritmi per trovare candidati adatti a ricoprire le posizioni aperte sono però spesso andate incontro a cause legali, soprattutto negli Stati Uniti, intentate da chi si è visto negare la possibilità di trovare una nuova occupazione sulla base di valutazioni effettuate esclusivamente dagli automatismi.

Tornando a OpenAI Jobs Platform, l’iniziativa potrebbe costituire l’ennesimo elemento di contrasto tra l’organizzazione guidata da Sam Altman e Microsoft, che appunto controlla LinkedIn. Le due realtà, un tempo legate da una partnership più stretta e solida rispetto a quella attuale, competono ormai su diversi fronti.

Al debutto anche le OpenAI Certifications, rilasciate attraverso l’Academy attiva dallo scorso anno. Sono descritte come vere e proprie certificazioni per diversi livelli di competenza nell’ambito dell’intelligenza artificiale, che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione durante la selezione del personale.

Pubblicato il 5 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Atlassian compra The Browser Company: browser AI per il lavoro

Atlassian compra The Browser Company: browser AI per il lavoro
ChatGPT Projects disponibile per tutti gli utenti

ChatGPT Projects disponibile per tutti gli utenti
L'AI sta rubando il futuro ai giovani lavoratori? Lo studio di Stanford

L'AI sta rubando il futuro ai giovani lavoratori? Lo studio di Stanford
Google Foto: Veo 3 trasforma le foto in video, come funziona

Google Foto: Veo 3 trasforma le foto in video, come funziona
Atlassian compra The Browser Company: browser AI per il lavoro

Atlassian compra The Browser Company: browser AI per il lavoro
ChatGPT Projects disponibile per tutti gli utenti

ChatGPT Projects disponibile per tutti gli utenti
L'AI sta rubando il futuro ai giovani lavoratori? Lo studio di Stanford

L'AI sta rubando il futuro ai giovani lavoratori? Lo studio di Stanford
Google Foto: Veo 3 trasforma le foto in video, come funziona

Google Foto: Veo 3 trasforma le foto in video, come funziona
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
5 set 2025
Link copiato negli appunti