Atlassian compra The Browser Company: browser AI per il lavoro

The Browser Company passa nelle mani di Atlassian, con un’acquisizione quantificata economicamente in 610 milioni di euro. C’è l’intesa e le parti mirano a chiudere definitivamente l’accordo entro la fine dell’anno. La società che già controlla Jira, Confluence e Trello ingloba così nel suo portfolio la startup fondata nel 2019, che ha dato vita ai software Arc e Dia per la navigazione.

The Browser Company acquisita da Atlassian

L’obiettivo è chiaro e messo fin da subito nero su bianco: proporre un browser AI ottimizzato per la produttività. Quelli odierni, a partire da Chrome che domina in termini di market share, non son pensati per lavorare, ma per navigare leggendo notizie, guardando video e cercando ricette .

Dia sarà ottimizzato per supportare al meglio le applicazioni SaaS (Software as a Service) con le quali i professionisti si trovano ad avere a che fare ogni giorno, integrando l’intelligenza artificiale per semplificare e velocizzare le operazioni, con un occhio di riguardo alla sicurezza.

Nessuno dei browser che attualmente dominano il settore (il già citato Chrome, ma anche Edge, Firefox e così via) è sviluppato appositamente per l’ambito lavorativo. Eppure, si tratta di software all’interno dei quali sono sempre più concentrate le attività di tipo business. La visione di Atlassian potrebbe quindi trovare terreno fertile, se supportata da funzionalità adeguate e proposta con le giuste modalità.

Sappiamo che i giganti dell’AI stanno guardando con interesse sempre maggiore a questo settore. Non è un caso che, nelle scorse settimane, Perplexity abbia lanciato un’offerta monstre per quello di Google, approfittando di un clima agitato, dovuto all’attesa per la sentenza antitrust che ha invece poi permesso all’azienda di continuare a controllare il progetto.

Tornando all’acquisizione di The Browser Company e al futuro di Dia, concludiamo con un estratto dal blog ufficiale di Atlassian che sintetizza nel migliore dei modi la visione della società.