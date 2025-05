Arc Browser open source o in vendita?

The Browser Company ha annunciato Dia a dicembre 2024, un nuovo browser basato sull’intelligenza artificiale. Lo sviluppo di Arc Browser è stato di fatto abbandonato dopo il rilascio della versione ARM. La software house deve ora valutare due opzioni: open source o vendita.

Che fine farà Arc?

Il CEO Josh Miller ha pubblicato un lungo post per spiegare perché è stato avviato lo sviluppo di Arc e perché la software house ha deciso di spostare le risorse su Dia. The Browser Company ha iniziato lo sviluppo di Arc nel 2019, dopo aver notato che gli altri browser non offrivano nulla di nuovo da parecchi anni. La prima versione è stata rilasciata per tutti a fine luglio 2023.

Durante i mesi successivi, la software house ha iniziato a notare meno interesse verso Arc. Per molti utenti è troppo diverso dai browser tradizionali, quindi è rimasto un prodotto di nicchia. L’arrivo dei chatbot AI ha convinto The Browser Company ad abbandonare Arc e puntare su Dia (ancora in versione alpha). Quest’ultimo ha una diversa architettura che offre maggiori prestazioni e sicurezza.

Arc viene ancora supportato con aggiornamenti di sicurezza (è basato su Chromium) e bug fix, ma non sono previste nuove funzionalità. La software house potrebbe renderlo open source o venderlo. Il browser sfrutta un Arc Development Kit che viene usato anche per Dia. Quindi, per adesso, non è possibile mettere il codice a disposizione di tutti. Non è escluso che ciò accada in futuro.